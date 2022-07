Este viernes 29 la hostelería española celebra el día de su Patrona, Santa Marta. Se trata de una veneración muy popular y es de todos conocido que es Santa Marta, la patrona del sector hostelero, pero seguro que no todos conocen el por qué.

Sepamos de manera muy resumida el origen de su patronazgo. Sin duda una de las escenas más conocidas del Evangelio sucedió un día en que Jesús llegó a Betania con sus 12 apóstoles y las santas mujeres. Marta corría de allá para acá preparando los alimentos, arreglando las habitaciones, llevando refrescos para los sedientos viajeros. Jesús como siempre, aprovechando aquellos instantes de descanso, se dedicó a dar sabias instrucciones a sus discípulos.

De pronto Marta se detuvo un poco en sus faenas y acercándose a Jesús le dijo con toda confianza: “Señor, ¿cómo te parece que mi hermana me haya dejado a mí sola con todo el oficio de la casa? Por qué no le dices que me ayude un poco en esta tarea?”. Y Jesús con una suave sonrisa y tono bondadoso le responde: “Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. Sólo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada”.

Marta entendió la lección y arremangándose el delantal, se sentó también allí en el suelo para escuchar las lecciones. Su nombre tiene un significado claro: «jefa del hogar». De ahí que sea considerada la patrona de los hosteleros.

Este 2022, del que ya hemos avanzado la mitad, también ha sido un año complicado para el sector de la hostelería, tras los dos últimos años de restricciones por la pandemia de la covid-19 que no solo ha provocó una crisis sanitaria sin precedentes, sino que también ha arrastrado a la economía hasta niveles más que preocupantes, golpeando de manera especialmente significativa al sector hostelero que ha visto como han cerrado sus puertas miles de establecimientos en toda España.

Sin embargo, este verano, los días que las temperaturas extremas lo están permitiendo, las terrazas vuelven a bullir en las calles de todas nuestras ciudades y pueblos, especialmente en las zonas turísticas y se esté viviendo una cierta normalidad que esperemos permita la recuperación económica del sector.

Y es que no podemos olvidar el gran servicio público que la hostelería ejerce en el conjunto de la sociedad. Volviendo al Evangelio, «Darás de beber al sediento, de comer al hambriento y posada al peregrino», un precepto que lleva acompañando a los profesionales de la hostelería desde hace milenios, desde que Santa Marta se ganase la admiración de Jesús, tal y cómo cuenta la leyenda, para convertirse en la patrona de la hostelería.

Además de patrona de la hostelería, en España, Santa Marta es patrona de localidades como Los Molares y La Algaba, en Sevilla; Villajoyosa, en Alicante; Martos, en Jaén; Ortigueira, en La Coruña o Santa Marta de Los Barros, en Badajoz.