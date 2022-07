Santa Marta es la celebración más importante de la hostelería. Estrella de Levante tiene convenios de colaboración con prácticamente todas las asociaciones en las que los hosteleros se asocian para tener más fuerza y capacidad organizativa. En Murcia, Cartagena, Lorca, Águilas, Torre Pacheco… participan y ayudan al sector, y año tras año, tratan de mejorar su coordinación, convirtiendo esos convenios en eventos en los que promocionar nuestra gastronomía y a nuestros profesionales, a los chefs, cocineros, ayudantes de cocina, camareros, responsables de sala, gestores, a todos los que participan en el día a día de nuestros negocios y de uno de los tesoros más preciados de esta tierra, que es nuestra cultura mediterránea en la cocina y en la hostelería.

Después de una época muy complicada hay que ver el futuro inmediato como una nueva oportunidad. No podemos olvidar que ha sido la propia hostelería la que ha conseguido que la calidad media siga siendo altísima en la Región de Murcia. Estrella de Levante mantendrá el lanzamiento de nuevas cervezas de temporada, como la tipo Gose, cerveza de Navidad o de Trigo, por citar algunas de las recientes, para incentivar el consumo en hostelería. Estas cervezas de temporada se podrán consumir sólo en locales de hostelería, en barril.

Han sido meses de idas y venidas, de incertidumbre, miedo y esfuerzo, mucho esfuerzo, por parte de un sector que no se ha rendido y que, por el contrario, se ha mostrado fuerte y unido. Esas sonrisas que son parte de la atención ejemplar que la hostelería ofrece no han sido nada fáciles. De hecho, han sido más difíciles que nunca. Hemos visto desaparecer bares con varias vidas a sus espaldas. Hemos llorado el adiós de muchos. De demasiados. Muchas veces no ha habido posibilidad y la sensación de impotencia sigue ahí, demasiado cerca.

Ahora, desde hace apenas un año, y después de pasar una época que será recordada como la más difícil en la historia de la hostelería en nuestro país, estamos impulsando con todas nuestras fuerzas a todo el sector, con la experiencia de Estrella de Levante. Con la fábrica, con la nueva Sala de Catas, que ha nacido como un lugar abierto a todos nuestros hosteleros, en el que pueden ofrecer de una forma novedosa diferentes aspectos del trabajo diario. Cada vez se busca más una experiencia completa y nuestra hostelería es plenamente consciente de ello.

Contamos con los mejores productos, la mejor formación, el mejor clima… tenemos una gran oportunidad, y también contamos una gran capacidad de trabajo. Estrella de Levante apuesta firmemente por aprovechar esta oportunidad unidos. Feliz día de Santa Marta y muchas gracias por vuestra implicación y trabajo a todos los hosteleros.

Estrella de Levante es sólo una más de las piezas del gran país de la hostelería regional, un entorno en el que todos los elementos están viviendo una época de grandes oportunidades. Hoy, con la celebración de Santa Marta, patrona de la hostelería, tenemos una oportunidad más para seguir regando el futuro de nuestra gastronomía. En los últimos años, Estrella de Levante ha tenido como objetivo mejorar su relación con sus clientes de hostelería ofreciendo no sólo la cerveza que, desde 1963, se elabora en la fábrica de Espinardo. Además de mejorar todos los procesos en la elaboración, la relación con sus clientes tiene que sustentar los nuevos retos que el sector está afrontando.

Hoy, el día en el que nos gusta agradecer el esfuerzo, el trabajo diario de los hosteleros, reconocer la importancia que tiene cada día poder abrir el local y atender a los clientes, queremos ir un poco más allá. Estrella de Levante, consciente de la gran oportunidad que la propia hostelería en España se ha sabido construir con su esfuerzo y dedicación, su profesionalidad, quiere avanzar de la mano de la hostelería y no sólo ofrecer el mejor producto posible.

Estrella de Levante no sólo es una marca de cerveza, es mucho más. Estrella de Levante es cultura, música, deporte, tradiciones, fiestas populares, es teatro, literatura, gastronomía, innovación, medio ambiente, sostenibilidad. Estrella de Levante apuesta por devolver a la sociedad en forma de apoyo en todos estos campos la confianza de sus clientes, y esto es un valor que la hostelería puede aprovechar, y queremos que lo haga, porque por encima de todo, Estrella de Levante es hostelería.