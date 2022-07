Están tan buenos que me los quitan de las manos. Puedes prepararlos con la carne que más te guste y resultan fáciles de hacer y deliciosos. No te los pierdas.

Ingredientes

2 zanahorias, 1 calabacín, 1 cebolla dulce, 1 diente de ajo, 1 puerro, sal, hierbas provenzales, 400 g. de carne de cordero picada (o la carne que prefieras), 3 c. soperas de salsa de tomate, 2 c. soperas de salsa de soja, agua, 1 col, un trozo de queso parmesano, 2 - 3 c. soperas de aceite de oliva virgen y 3 pimientos del piquillo en conserva.

Elaboración

1. Separa cuidadosamente las hojas de col (tantas como rollitos vayas a preparar). Sumérgelos en agua para lavarlas y luego las pones en una olla grande con agua hirviendo y un poquito de sal, para cocerlas durante 5 minutos. Escurre y reserva.

2. En una sartén o cazuela pones el aceite y añades las zanahorias muy picaditas, la cebolla muy picadita y el ajo picado. Saltea hasta que comiencen a ablandar y luego añade el puerro picado finamente, los piquillos troceados y el calabacín en dados pequeñísimos.

3. Agrega sal y la salsa de soja y saltea un par de minutos, moviendo con la cuchara de palo.

4. Añade la carne picada con sal y una cucharada sopera de hierbas provenzales. Mezcla muy bien y cocina hasta que la carne esté bien hecha.

5. Mezcla con la salsa de tomate, retira del fuego y… a dar forma a tus rollitos.

6. Toma cada hoja de col y en la parte central pones 2 - 3 cucharadas de relleno. Luego enrolla y cierra cada hoja, dobla hacia abajo los extremos y las vas colocando en una bandeja de horno con el cierre hacia abajo.

7. Ralla parmesano abundante sobre los rollitos de col y mete al horno precalentado a 180 grados. Hornea 5 minutos y gratina otros 5, hasta que el queso funda y comience a dorar. Retira y sirve. Disfrutarás de un manjar.