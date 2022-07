Pocas cosas hay más placenteras que reunirnos con nuestros seres queridos para disfrutar, llegado el verano, de una buena barbacoa al aire libre. Lo que comenzó como ‘echar hamburguesas al fuego’ se ha ido profesionalizando con el paso de los años hasta convertirse en un arte del que disfrutan quienes esperan alrededor del maestro de ceremonias. Y aunque los consejos y trucos para conseguir una barbacoa perfecta son cada vez más conocidos, hay un elemento innegociable que asegura el éxito: la calidad de la materia prima.

En ese sentido, Discarlux, empresa pionera en la carne de vacuno de alta gama, ofrece a sus clientes a través de su tienda online la posibilidad de comprar desde su casa carne para barbacoa, con un servicio de venta a domicilio de atención personalizada.

Este verano los lectores del periódico podrán disfrutar del magnífico pack BBQ Prensa Ibérica. Esta promoción incluye un T-Bone de 1 Kg, un chuletón de vaca selección de 1 Kg, una entraña de añojo de 1 Kg, 1 Kg de churrasco de añojo, tres chistorras y seis chorizos (3 caseros y 3 criollos).

¿Cuál es la mejor carne para la barbacoa?

Las opciones en una barbacoa van mucho más allá de las hamburguesas, y uno de los mejores ejemplos son los packs de carne. Las chuletas de estos diferentes paquetes (pack Meatlovers, pack Family, pack Estrella, Grill Master, BBQ Expert…) cuentan con un proceso de maduración a partir de los 20 días de Dry Aged. Dependiendo del pack que se elija, estos pueden incluir morcilla, tataki o chistorra, entre otros productos.

Uno de los lotes preferidos por los más carnívoros es el pack BBQ Prensa Ibérica, ideal para reuniones de seis personas adultas.

Pack BBQ Presna Ibérica 1 chuletón de vaca selección de 1 Kg.

1 entraña de añojo de 1 Kg.

1 T-Bone de 1 Kg.

1 Kg. De churrasco de añojo.

3 chistorras.

6 chorizos (3 caseros y 3 criollos).

Las chuletas y chuletones (enlace a artículo anterior) se han convertido en uno de los cortes más populares y jugosos de las barbacoas. Si buscamos un sabor intenso, es recomendable elegir chuletones de buey, mientras que si lo que buscamos es un sabor más suave, los chuletones de vaca son los indicados.

Por otro lado, la carne con hueso, con buena grasa y madurada, tampoco pueden faltar en estas celebraciones veraniegas, al conservar todo su sabor.

Uno de los cortes más agradecidos en una barbacoa es la chuleta T-Bone de vaca de 1 Kg. Su corte transversal al lomo le da esa característica forma de T que le permite, además, ofrecer en el plato un 2x1 de textura y sabor. El solomillo, tierno y sutil, se combina a la perfección con el lomo bajo, más terso y sabroso.

Otro de los imperdibles en una barbacoa es el medallón de solomillo, gracias a su equilibrio perfecto entre terneza y sabor. Cocinarlo rápidamente para conseguir un exterior caramelizado mientras que el interior se mantiene jugoso es uno de esos trucos que nunca fallan.

¿Cómo hacer la hamburguesa perfecta en la barbacoa?

El producto estrella en cualquier barbacoa, la hamburguesa, destaca por ser una carne sencilla de cocinar y muy rica. Las hamburguesas de Discarlux, elaboradas a partir de cortes nobles y hechas 100 % con carne de vaca de gran calidad, proceden de ganaderías que han sido seleccionadas por su bienestar animal y buena praxis, lo que se refleja en una textura tierna y un sabor intenso.

La variedad de hamburguesas de carne de vaca es muy amplia, tanto si prefieres algo sencillo como si optas por platos gourmet. Las mini hamburguesas de vaca europea resultan ideales para los más pequeños de la casa, mientras que las hamburguesas de 180 gramos de vaca artesana cuentan con un sabor tierno e intenso.

Mención aparte merece la hamburguesa de Fisterra, o la perfección hecha hamburguesa, como la conocen. Las hamburguesas hacen tiempo que dejaron de ser comida rápida y poco saludable, y el mejor ejemplo de ello es el estuche de lujo de Discarlux, que incluye cuatro hamburguesas de carne de vacuno del proyecto Fisterra Bovina World de las mejores razas cárnicas del planeta. Este plack incluye artículos minuciosamente seleccionados (aceite, pan, salsas, cebolla confitada, rúcula y queso) para ofrecer una experiencia inolvidable.

¿Cómo preparar la carne en la barbacoa?

Resulta capital echar la carne a la barbacoa cuando las brasas ya estén uniformes y maduras, con un color blanquecino o grisáceo, por lo que se recomienda encender el fuego con antelación. Y es que la fuente de calor es la base de cualquier barbacoa.

Durante los primeros momentos podemos utilizar piñas secas, astillas finas e incluso encendedores ecológicos de lana, pero nunca pastillas derivadas del petróleo. Cuando el fuego haya ganado consistencia, añadiremos una buena leña o carbón, que con mucha más rapidez (en unos 20-30 minutos) comenzará a adquirir ese color gris tan característico y a hacerse brasas. El uso del carbón adecuado resulta más importante de lo que por regla general se cree, y es que no hay barbacoa premium que se precie sin el mejor carbón vegetal para cocinar a la brasa, debido a su alto poder calorífico y su mayor duración.

Este calor del carbón proporciona a los alimentos un sabor especial y exquisito, aunque no debemos olvidar que si los dejamos mucho tiempo al fuego se acabarán chamuscando. La clave está en el sellado de la carne en una zona de máximo calor para pasarla posteriormente a una zona con menos calor de la parrilla para que su interior empiece a cocinarse lentamente. No olvidemos la regla de la vuelta (tan solo una), pues no es recomendable ‘marear’ la carne. Cuando ha tomado tonos más oscuros, le daremos la vuelta tan solo resta esperar a que termine de cocinarse. Por cierto, aquellas piezas que necesiten sal, mejor al final del cocinado para evitar que se sequen.

La importancia de los complementos para una barbacoa a tu gusto

Una barbacoa no está completa si no se cuida hasta el más mínimo detalle, y estos vienen de la mano de los complementos. Una buena hamburguesa de calidad no puede ir acompañada de cualquier pan, y es por ello que el pan brioche, gracias a su delicada esponjosidad, favorece una mordida jugosa y tierna (tostar la cara interna del pan crea una fina costra que impide a la hamburguesa deshacerse en tus manos mientras te la comes). Ese ‘toque abriochado’ aporta un sabor dulce que contrasta a la perfección con ingredientes más comunes como el tomate, la lechuga o las salsas.

Y hablando de salsas, ninguna como la salsa BBQ artesana con pepinillos, con un toque final picante que realza el sabor de la carne a la barbacoa.

¡Compra ahora cualquiera de estos productos en la tienda online de Discarlux y disfruta este verano de las barbacoas más espectaculares!