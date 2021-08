¿Qué tendrán unas ricas y sencillas magdalenas caseras para ser uno de los bocaditos dulces más irresistibles a los que nadie dice no? Cuando las horneo, hago una buena cantidad, porque me gusta compartirlas y además, como congelan fenomenal, las meto en bolsitas de congelación, cerradas herméticamente, y así, cuándo me apetecen, las tengo a punto en pocos minutos, como recién horneadas.

Ingredientes

4 huevos grandes, 250 g. de azúcar, 2 cucharaditas de vainilla líquida, 225 ml aceite de oliva, 225 ml leche, 325 g. harina para repostería y 16 g. de levadura en polvo.

Elaboración

1. Bate los huevos a velocidad alta 6 - 7 minutos.

2. Añade poco a poco el azúcar y sigue batiendo 1 minuto más.

3. Baja la velocidad y añade desde el borde el aceite de oliva y la vainilla, batiendo suave hasta que se integren.

4. Añade la harina tamizada junto a la levadura, alternando con la leche. Mezcla hasta obtener una masa homogénea.

5. Tapa la masa y la metes al frigorífico 4 - 5 horas ( debe estar muy fría antes de hornear).

6. Precalienta el horno a 200 grados y mete el molde de magdalenas con los papelitos llenos de masa sólo en las 2/3 partes de su capacidad.

7. Espolvorea con un poquito de azúcar y al horno.

8. Hornea hasta que se vean doraditas, unos 14 minutos.

9. Desmolda y deja que se enfríen del todo, antes de guardarlas.

A disfrutar.