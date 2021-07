Plato que me encanta preparar y os recomiendo con insistencia si queréis quedar como reyes y reinas ante vuestros comensales y no pasar demasiado tiempo en la cocina. Elegid ingredientes de buena calidad (la mejor que podáis) y el resultado os garantizo que es todo un espectáculo, soberbio.

INGREDIENTES

1 cebolla grande, 1 diente de ajo, 1 zanahoria grande, 2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen, 250 g. de langostinos cocidos, 150 g. de setas variadas ( las que nos gusten ), sal, pimienta negra molida, hierbas provenzales, 50 ml. de vino blanco de buena calidad, perejil fresco y 1 merluza (sin cabeza y abierta a la mitad, sin la espina central. Nuestro pescadero de confianza nos la preparará sin dificultad).

ELABORACIÓN

1. Picamos muy finita la cebolla, el ajo y la zanahoria. 2. Los ponemos en una sartén con el aceite de oliva y cocinamos a fuego medio removiendo con la cuchara de palo hasta que estén blanditos. Si se queda seco, añadimos un poquitín de agua, para que se cocine sin dorarse en exceso. 3. Añadimos sal, pimienta negra molida, 1 cucharadita de postre de hierbas provenzales, un poquito de perejil fresco picado y el vino blanco. Mezclamos bien y dejamos evaporar el vino. 4. Añadimos las setas troceadas ( pedazos no muy grandes ) y los langostinos cocidos ( les retiramos las cabezas y la piel y si son muy grandes los partimos a la mitad ). 5. Cocinamos a fuego lento un par de minutos más. Retiramos del fuego y dejamos templar esta ‘farsa’ o relleno para nuestra merluza. 6. Nuestro pescadero (o nosotros mismos), habremos preparado la merluza para rellenar, retirándole la espina central y abriéndola como un libro. 7. Salpimentamos la merluza por ambas caras y la colocamos sobre una tabla de cocina. 8. Sobre una de las mitades de la merluza colocamos con una cuchara la farsa que teníamos preparada ( si no está demasiado caliente es más fácil de manipular ). Extendemos el relleno a lo largo y luego cerramos la merluza y fijamos con hilo de cocina para que no se abra. 9. Colocamos la merluza rellena sobre una bandeja de horno en la que habremos puesto parte del relleno o farsa que nos ha sobrado y también algunos langostinos. Podemos colocar la merluza de lado o con la abertura hacia arriba (así es como a mí me gusta y suelo hacer). 10. Espolvoreamos con perejil fresco picado y metemos al horno precalentado a 180 grados, horneando a esta temperatura unos 20- 25 minutos, dependiendo del tamaño del pescado ( observando el color sabremos si está listo; si es rosado dejémosla unos minutos más. Si es blanco, está en su punto y no hace falta sobrecocinarlo ). 11. Retiramos el hilo de bridar con una tijera de cocina y servimos.