Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE AlmeríaTiempo martesColombianos MurciaConductor menor MurciaCine bajo las estrellasGafas eclipse
instagramlinkedin

Estrenos de cine

'Cuenta atrás': Un filme demasiado funcional sobre una bomba de la Segunda Guerra Mundial incrustada en el Londres actual y un extraño atraco a un banco

El actor Aaron Taylor-Johnson en la película 'Cuenta atrás'.

El actor Aaron Taylor-Johnson en la película 'Cuenta atrás'.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Quim Casas

Barcelona

'Cuenta atrás'

Año: 2025

Dirección: David Mackenzie

Intérpretes: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington

Estreno: 14/8/2026

★★

Un barrio tranquilo de Londres se convierte en una zona de guerra: los operarios de una obra descubren una bomba de la segunda guerra mundial incrustada en el solar en el que están excavando. Lo primero es desalojar el barrio y cerrar todos los perímetros. Después, un grupo de artificieros debe evaluar si el artefacto está aún activo y la manera de desactivarlo. Hasta aquí una especie de reedición de algunas películas de catástrofes setenteras tipo ‘El enigma se llama Juggernaut’, en la que las bombas estaban en un transatlántico de lujo.

Pero nada es lo que parece en este filme demasiado acomodaticio pero fluido, sin más pretensiones que las de sorprender permanentemente al espectador. Unos individuos aprovechan la situación para perpetrar el robo a un banco de la zona. No es nada difícil imaginar desde el principio que una cosa está ligada a la otra: la bomba permite el robo. ¿Es una bomba de la segunda contienda mundial? Es una de las muchas preguntas que se hacen algunos personajes y el propio espectador. Después, el guion procura giros y requiebros constantes. Todo resulta quizá demasiado funcional teniendo en cuenta que el director es el escocés David Mackenzie, que en 2016 dio un salto de altura con ‘Comanchería’ y, desde entonces, ha preferido filmes de perfil más bajo.

Noticias relacionadas

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los sitios preparados para ver el eclipse parcial en la Región de Murcia
  2. La nubosidad y las tormentas 'eclipsan' el espectáculo: alerta amarilla por precipitaciones para este miércoles en el Noroeste y Lorca
  3. Acosa a un menor y le saca 4.700 euros con la amenaza de revelar que usaba aplicaciones para adultos: 'Te quemo, estás muerto
  4. A puñetazos contra una residente en un box del Reina Sofía de Murcia: 'Se acaba nuestra paciencia
  5. La residencia universitaria de Centrofama toma forma: conoce la fecha de apertura
  6. Carlos Alcaraz vuelve a recibir dardos desde Italia
  7. Desalojan el restaurante El Rincón de Pepe de Cartagena al desatarse un conato de incendio
  8. En el cajón proyectos en cinco pedanías de Murcia

Chela de Ferrari: "'Ser o no ser' dejó de ser solamente una pregunta sobre la vida y la muerte"

Chela de Ferrari: "'Ser o no ser' dejó de ser solamente una pregunta sobre la vida y la muerte"

La operación especial de Tráfico del 15 de agosto prevé unos 259.000 desplazamientos en la Región

La operación especial de Tráfico del 15 de agosto prevé unos 259.000 desplazamientos en la Región

¿Qué tiendas y supermercados abren el festivo del 15 de agosto en la Región de Murcia?

¿Qué tiendas y supermercados abren el festivo del 15 de agosto en la Región de Murcia?

Casi 400 corredores rinden tributo a Pepe Plaza en la novena edición de las 4 Millas de La Raya

Casi 400 corredores rinden tributo a Pepe Plaza en la novena edición de las 4 Millas de La Raya

Muere un joven agredido con arma blanca en una calle de Fuerteventura

Muere un joven agredido con arma blanca en una calle de Fuerteventura

El calor extremo también afecta al corazón y los riñones: los nefrólogos alertan de estas señales

El calor extremo también afecta al corazón y los riñones: los nefrólogos alertan de estas señales

El parkour llevará velocidad, creatividad y espectáculo a Graviteo A Coruña Xacobeo

El parkour llevará velocidad, creatividad y espectáculo a Graviteo A Coruña Xacobeo

La ciudad búlgara de Burgas, junto al mar Negro, albergará el Festival de Eurovisión 2027

La ciudad búlgara de Burgas, junto al mar Negro, albergará el Festival de Eurovisión 2027
Tracking Pixel Contents