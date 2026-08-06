Estrenos de cine
Crítica de 'En mar abierto': Otra muestra del subgénero del cine de tiburones construida a partir de tópicos y carente de tensión o espectacularidad
Quim Casas
'En mar abierto'
Año: 2026
Dirección: Renny Harlin
Intérpretes: Aaron Eckhart, Ben Kinsgley, Molly Belle Wright
Estreno: 7/8/2026
★★
El director finlandés afincado en el cine norteamericano Renny Harlin realizó en 1999 ‘Deep blue sea’, una película de tiburones que no parecía la clásica película sobre escualos que amenazan a los bañistas veraniegos o atacan a las víctimas de un naufragio. Sin ser una obra maestra, aquel filme, el último con cierto interés de Harlin (que antes había hecho ‘La jungla 2’ o ‘Memoria letal’), giraba en torno a la modificación de los códigos genéticos de una especie de tiburones, convirtiéndolos en más inteligentes y violentos.
Harlin regresa al cine de escualos con ‘En mar abierto’, pero la base de este nuevo acercamiento es convencional. La única idea interesante es que no hay playas, arrecifes o barcos hundidos. Aquí, las víctimas humanas de los depredadores marinos son los supervivientes de un accidente aéreo, de modo que la acción acontece sobre planchas de metal en alta mar o los restos del aparato semihundido. Es un paisaje dantesco, con los fragmentos de lo que queda del avión en la superficie y las criaturas amenazadoras debajo. Los planos bajo el mar preparan, como siempre, la amenaza: nada ha cambiado desde el ‘Tiburón’ de Steven Spielberg. El resto son leves pinceladas sobre los personajes, un piloto que disfruta en el karaoke o un primer oficial que huye de sí mismo. Poco más.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Detenido en Puerto Lumbreras el presunto asesino de su exmujer en el centro comercial de Murcia
- Asesina a su mujer en su taller de zapatería de un centro comercial de Murcia y logra huir
- Este es el municipio de la Región de Murcia donde mejor se verá el eclipse del 12 de agosto
- La Comunidad asume la tutela de la hija de 5 años de la mujer asesinada en el Carrefour Infante de Murcia
- El presunto asesino machista del Carrefour Infante de Murcia, a su exmujer: 'Voy a hacer todo lo posible por quitarte a la niña
- El alcalde de Blanca se enfrentará a Mario Vaquerizo en el ‘Grand Prix’: ya hay fecha de emisión
- El asesino machista del Carrefour en Murcia mandó un WhatsApp a su compañero de trabajo: 'No entres en la tienda, he matado a mi mujer
- La Aemet alerta: tormentas y granizo amenazan con romper la jornada de calor en la Región este jueves