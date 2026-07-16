Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo BomberosCertificado energéticoJazz San JavierYumala TrasobaresCarlos Santos
instagramlinkedin

Estreno de cine

'Hombres de acero': una descripción dura y realista de la vida en un presidio británico, con las luchas de poder y de mera supervivencia

La película retrata la cruda realidad carcelaria a través de un joven a punto de cumplir condena y la llegada de un recluso violento

La película describe con estilo directo y realista la vida entre rejas. Varias escenas están grabadas con móvil, sobre todo las más violentas.

La película describe con estilo directo y realista la vida entre rejas. Varias escenas están grabadas con móvil, sobre todo las más violentas. / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Quim Casas

Barcelona

‘Hombres de acero’

Dirección: Cal McMau

Intérpretes: David Jonsson, Tom Blyth, Neil Linpow

Estreno: 17/7/2026

Puntuación: * * *

El cine carcelario es un género amplio, una derivación del policíaco con entidad propia. Ha generado diversas modalidades, desde las películas de fuga carcelaria (‘La evasión’, ‘Fuga de Alcatraz’) a relatos crudos sobre la dura vida en presidio (‘La casa de cristal’, ‘Cadena perpetua’). ‘Hombres de acero’, debut del director británico Cal McMau, se adscribe a la segunda tendencia. No hay intento de evasión, ya que su protagonista, Taylor, un joven de raza negra y yonqui, está a punto de obtener la libertad después de 13 años de reclusión. Todo lo contrario. Taylor debe aislarse de cualquier problema para poder salir y reiniciar la relación con un hijo adolescente al que apenas conoce, pero la llegada a su celda de Dee, un tipo violento que crea su propio ecosistema en la cárcel, es un gran problema.

La película describe con estilo directo y realista la vida entre rejas. Varias escenas están grabadas con móvil, sobre todo las más violentas. Vemos como la mercancía de contrabando entra en el presidio con facilidad a través de drones. Y las relaciones de poder y sumisión que marcan el día a día de los reclusos. Y como el sistema permite el uso del ‘subutex’, medicamento de heroína sintética. Y las decisiones que debe de tomar Taylor para sobrevivir entre bandos enfrentados.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo sentencia que cortar la luz y el agua a los okupas en la Región de Murcia ya no será delito
  2. Desalojan el auditorio de Jazz San Javier, pero la música continúa en el exterior
  3. Cartagena se convierte en el escenario de una superproducción internacional de 18 millones de euros
  4. El Corredor Mediterráneo 'colapsará' si la doble vía de Murcia con Alicante y Almería no está ejecutada en 2035
  5. Un rayo provoca un aparatoso incendio de madrugada en la sierra de Mazarrón: tres helicópteros se movilizan a la zona y se activa el Plan Infomur
  6. Educación inicia los llamamientos para cubrir cerca de 3.000 plazas vacantes de Primaria
  7. El Thader anuncia que dejará de transmitir los partidos de España en la pantalla grande
  8. La Región afronta dos calurosas jornadas al límite: hasta 42 grados y riesgo muy alto de incendios

La Mafer Crosstrail iluminará el Valle de Ricote este sábado

La Mafer Crosstrail iluminará el Valle de Ricote este sábado

Intoxicados varios bomberos en un incendio que causa importantes daños en la galería Efe Serrano de Cieza

Intoxicados varios bomberos en un incendio que causa importantes daños en la galería Efe Serrano de Cieza

La Región celebra a la Virgen del Carmen: así han sido las romerías de San Pedro del Pinatar y Águilas

La Región celebra a la Virgen del Carmen: así han sido las romerías de San Pedro del Pinatar y Águilas

Incendio en un segundo autobús en apenas unas horas en Murcia, esta vez al lado de la estación de tren del Carmen

Incendio en un segundo autobús en apenas unas horas en Murcia, esta vez al lado de la estación de tren del Carmen

Bajadas de hasta 8 grados con la renovación del césped en dos campos de fútbol del municipio de Murcia

Bajadas de hasta 8 grados con la renovación del césped en dos campos de fútbol del municipio de Murcia

Adrián Conde, veterinario: “La solución al sobrepeso de tu perro no pasa por darle menos comida”

Adrián Conde, veterinario: “La solución al sobrepeso de tu perro no pasa por darle menos comida”

El Gobierno regional carga contra el acuerdo con Cataluña y el PSOE le acusa de renunciar a 1.888 millones

El Gobierno regional carga contra el acuerdo con Cataluña y el PSOE le acusa de renunciar a 1.888 millones

La pantalla gigante en pleno corazón de Murcia para ver la final del Mundial se traslada a Teniente Flomesta

La pantalla gigante en pleno corazón de Murcia para ver la final del Mundial se traslada a Teniente Flomesta
Tracking Pixel Contents