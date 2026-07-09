Estrenos de cine
Crítica de 'Las corrientes': Milagros Mumenthaler firma una película magnífica sobre la identidad como algo que no hay que dar por hecho
Desirée de Fez
'Las corrientes'
Directora: Milagros Mumenthaler.
Reparto: Isabel Aimé González-Sola, Esteban Bigliardi, Ernestina Gatti, Mauricio Bertorello, Sara Bessio, Jazmín Caballo, Emma Fayo Duarte, Patricia Mouzo y Susana Saulquin.
Estreno: 10/07/26
★★★★
La protagonista de 'Las corrientes' se suma a otros personajes femeninos que reaccionan física y mentalmente a la vida que han decidido llevar (o a la que han llegado por inercia), que tienen la pulsión del cambio, que en un punto huyen asfixiadas por la exigencia (del otro, de la sociedad) o la autoexigencia. La diferencia respecto a otros relatos es que Lina (Isabel Aimé González-Sola), una diseñadora de moda de éxito, con una buena posición social, casada y madre de una niña de 5 años, no se escapa para reencontrarse a sí misma. Su huida no va de recuperar a la mujer que era antes de perderse en las exigencias familiares, sentimentales, laborales o de la maternidad. Su huida va de ser quien le de gana, las veces que le dé la gana, aunque ni siquiera lo tenga claro.
Hay algo en Lina de la protagonista de 'La posesión' (1981), con la que comparte el impulso de huida, los vestidos azules y el vagar por la ciudad. A partir de esa idea, Milagros Mumenthaler ('La idea de un lago') firma una película magnífica sobre la identidad como algo complejo, cambiante, que no hay que dar por hecho. Interesantísima en su homenaje a 'Vértigo (De entre los muertos)' (1958), 'Las corrientes' es fascinante por muchas razones. La principal, la manera en la que Mumenthaler está siempre a punto de aferrarse a los códigos del thriller para abordar el misterio de la protagonista y, cuando el espectador los espera, los descarta para demostrar que la psicología de Lina es demasiado compleja para explicarse con las convenciones de un género.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Muere un hombre electrocutado a 8 metros de altura en la torreta eléctrica de una empresa de especias de Cabezo de Torres
- Las nuevas rutas del aeropuerto de Corvera: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
- La ola de calor llega a su pico este miércoles y convierte a la Región de Murcia en un 'horno' en alerta naranja
- Cacerolada y botellazo al alcalde de Cieza, que abandonó el pleno del Ayuntamiento escoltado por la Policía Local
- Cieza se convierte en el horno de la Región durante la ola de calor: estas han sido las temperaturas máximas de este miércoles
- Ocho heridos tras chocar un autobús contra una vivienda en Cartagena
- Oposiciones defraudantes
- Los mejores alumnos de la PAU en la Región estudiarán en ramas jurídicas, de ciencias y humanidades