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Crítica de 'Las corrientes': Milagros Mumenthaler firma una película magnífica sobre la identidad como algo que no hay que dar por hecho

Un fotograma de 'Las corrientes'.

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'Las corrientes'

Directora: Milagros Mumenthaler.

Reparto: Isabel Aimé González-Sola, Esteban Bigliardi, Ernestina Gatti, Mauricio Bertorello, Sara Bessio, Jazmín Caballo, Emma Fayo Duarte, Patricia Mouzo y Susana Saulquin.

Estreno: 10/07/26

★★★★

La protagonista de 'Las corrientes' se suma a otros personajes femeninos que reaccionan física y mentalmente a la vida que han decidido llevar (o a la que han llegado por inercia), que tienen la pulsión del cambio, que en un punto huyen asfixiadas por la exigencia (del otro, de la sociedad) o la autoexigencia. La diferencia respecto a otros relatos es que Lina (Isabel Aimé González-Sola), una diseñadora de moda de éxito, con una buena posición social, casada y madre de una niña de 5 años, no se escapa para reencontrarse a sí misma. Su huida no va de recuperar a la mujer que era antes de perderse en las exigencias familiares, sentimentales, laborales o de la maternidad. Su huida va de ser quien le de gana, las veces que le dé la gana, aunque ni siquiera lo tenga claro.

Hay algo en Lina de la protagonista de 'La posesión' (1981), con la que comparte el impulso de huida, los vestidos azules y el vagar por la ciudad. A partir de esa idea, Milagros Mumenthaler ('La idea de un lago') firma una película magnífica sobre la identidad como algo complejo, cambiante, que no hay que dar por hecho. Interesantísima en su homenaje a 'Vértigo (De entre los muertos)' (1958), 'Las corrientes' es fascinante por muchas razones. La principal, la manera en la que Mumenthaler está siempre a punto de aferrarse a los códigos del thriller para abordar el misterio de la protagonista y, cuando el espectador los espera, los descarta para demostrar que la psicología de Lina es demasiado compleja para explicarse con las convenciones de un género.

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Fuente: El Periódico

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