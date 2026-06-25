Estrenos de cine
Crítica de 'Nino': retrato tan sutil como rotundo de lo que se ve frente al abismo del cáncer
La directora Pauline Loquès retrata meticulosamente el desconcierto que abruma al joven protagonista de la película
Nando Salvà
'Nino'
Directora: Pauline Loquès
Intérpretes: Théodore Pellerin, William Lebghil, Salomé Dewaels, Jeanne Balibar
Año: 2025
Estreno: 26 de junio de 2026
★★★★
A Nino, protagonista de 'Nino', le diagnostican cáncer de garganta un viernes, y le citan para su primera sesión de quimioterapia el lunes siguiente. El joven se marcha del hospital con un frasco que debe llenar de esperma durante el fin de semana -el tratamiento podría causarle infertilidad- y que mantendrá en sus manos durante los tres días durante los tres días de espera que pasa a partir de ese momento, vagando por París porque ha perdido las llaves de casa, porque la vida es así de absurda.
La directora Pauline Loquès retrata meticulosamente el desconcierto que abruma al joven, cuya percepción del mundo que lo rodea parece alterarse a causa de una noticia que sin duda es más importante que cualquier otra pero al mismo tiempo representa una amenaza invisible y abstracta. Quizá compartirla la haría más real y por eso, de momento, Nino calla al respecto.
Mientras lo contempla a través de una sucesión de encuentros previstos o casuales, la película matiza su melancolía con destellos de humor tan sutil como certero, y entretanto se mantiene tan sobria y contenida frente al dramatismo como su propio protagonista. La contundente pegada emocional que exhibe pese a ello le debe mucho al actor Theodore Pellerin, cuya presencia se mantiene imponentemente discreta, apacible y casi etérea mientras Nino va abriéndose poco a poco, y dejando que la sombra de la muerte lo reconecte con la vida y todo lo demás.
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Fuente: El Periódico
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