Crítica de 'Te encontraré' (Netflix): un reparto estelar hace creíble otra trama alocada de Harlan Coben

'Te encontraré' Creador: Robert Hull Dirección: Brad Anderson Reparto: Sam Worthington, Britt Lower, Milo Ventimiglia, Erin Richards País: Estados Unidos Duración: 47 min. (8 episodios) Año: 2026 Género: 'Thriller' Estreno: 18 de junio de 2026 (Netflix) ★★★

'Te encontraré' es, ahí queda eso, la decimosegunda serie surgida del acuerdo de Harlan Coben con Netflix tras el éxito de la francobritánica 'Safe'. Ha habido más adaptaciones francesas y británicas, pero también polacas o españolas (una de las más disfrutables, 'El inocente', cocreada por Oriol Paulo); curiosamente, faltaba una de Estados Unidos, en parte porque a Coben, oriundo de Newark, Nueva Jersey, le atraía al principio la idea de ver su obra fusionada con sensibilidades y culturas foráneas.

Esa adaptación ha llegado y es exactamente como se podía esperar. Sin grandes sorpresas ni tampoco sobresaltos. Clásico entretenimiento de aromas generalistas, aunque con alto nivel de producción. Culto total al giro argumental y el 'cliffhanger'. Lidera el equipo un viejo lobo como Robert Hull, guionista y productor con créditos en (la primera) 'Gossip girl', 'Veronica Mars' o 'Alcatraz'.

Lo que más llama la atención es su reparto, liderado por el infravalorado Sam Worthington ('Avatar') como David Burroughs, un padre que lleva cinco años injustamente encarcelado por el asesinato de su pequeño hijo Matthew con un bate de béisbol. Nadie cree en su inocencia, ni siquiera su propia exmujer Cheryl (Erin Richards), que se ha vuelto a casar y está embarazada de una niña. Todo cambia para David con la visita inesperada de su excuñada Rachel (la mismísima Britt Lower, revelación de 'Separación'), una periodista caída en desgracia que podría haber dado con la historia de su vida: le muestra una foto de una amiga de la universidad en la que se puede ver en segundo plano, vivo y sonriente, a un chaval que parece Matthew exactamente con cinco años más. Más pronto que tarde, David y Rachel están buscando la verdad a la fuga de todo y todos, convertidos en lo que ella llama unos nuevos Bonnie y Clyde.

Pero 'Te encontraré' (¿no debió ser 'Te encontraremos'?) se parece menos a la visión de Arthur Penn de aquellos fugitivos que a, digamos, 'Un mundo perfecto' de Clint Eastwood, ya que se presta tanta atención a los perseguidos como a los perseguidores: Max Williams (Chi McBride), legendario miembro del Grupo Trabajo de Fugitivos del FBI, y la más joven agente Sarah Greer (Logan Browning). El rico elenco de actores y personajes incluye también a Milo Ventimiglia como el exnovio de Rachel, de buena familia bostoniana y entregado a labores filantrópicas; la gran Madeleine Stowe como una rica heredera con secretos oscuros; Peter Outerbridge (víctima principal de 'Saw VI') como un alcaide conectado personalmente con Burroughs, o Eric Johnson (antiguo Flash Gordon en la efímera serie de los dosmil) como el psicópata que hace la vida imposible a David en prisión.

La efectividad de la serie es innegable. Solo hace falta ser un humano del planeta Tierra para preocuparse por un padre que busca desesperadamente a su hijo, y que parece además, según aprendemos progresivamente, víctima de una cruel conspiración. Los intentos de emotividad tienden a ser rudimentarios (o, por enésima vez, una versión 'light' de Terrence Malick), pero puede salvarlos una mirada rota de Worthington. El director principal, Brad Anderson, antigua gran promesa del terror gracias a títulos como 'Session 9' y 'El maquinista', se mueve con más habilidad en las partes de suspense y acción.

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El Coben-verso no deja de expandirse: Netflix trabaja en otra versión de 'Bosque adentro', ahora británica en lugar de polaca, y extraño sería que no surgiera una serie de su última novela, 'Sin decir adiós', si tenemos en cuenta que la coescribe Reese Witherspoon, dueña de su propia productora.