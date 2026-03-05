Estrenos de cine
'El último vikingo': Mads Mikkelsen demuestra sus muchos registros en una comedia negra sobre la inadaptación y la familia
Quim Casas
'El último vikingo'
Año: 2025
Dirección: Anders Thomas Jensen
Intérpretes: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Soren Malling
Estreno: 6/3/2026
★★★
El director Anders Thomas Jensen y los actores Mads Mikkelsen y Nikolaj Lie Kaas habían trabajado juntos en dos anteriores películas, ‘De pollos y hombres’, que desconozco, y ‘Jinetes de la justicia’, extraña mezcla de thriller y comedia negra. Al segundo de estos géneros se acoge la nueva colaboración del trío, ‘El último vikingo’, que es también drama y viaje de conocimiento, el que realizan dos hermanos cuando uno sale de la cárcel y el otro, con un trastorno mental, le acompaña en la búsqueda del dinero que escondió y que asegura no acordarse de dónde lo hizo.
El prólogo con animación es muy interesante por lo que cuenta sobre unos primitos vikingos y de qué manera ese relato se proyecta después en las relaciones entre los personajes. Habla de un joven vikingo que perdió un brazo y se encerró en sí mismo, sintiéndose diferente, hasta que su padre, el líder de la tribu, decidió que todos los miembros masculinos de la misma, incluido él, se cortarán un brazo para que todos fueran igual.
La película habla de la diferencia, de los inadaptados y marginados, de los lazos familiares y las deudas contraídas. Pero tiene igualmente un hálito distendido, con referencias a los Beatles y alguna que otra secuencia grotesca en la que Mikkelsen demuestra su variedad de registros.
Suscríbete para seguir leyendo
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Más de 20 coches amanecen con las lunas rotas con un extintor en Murcia
- Adiós al aparcamiento frente a la lonja de Cabo de Palos en Cartagena
- Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
- Premios Laik 2026 a la creación de contenidos en la Región de Murcia
- Arrancan las interrupciones de tráfico en la A-7 a su paso por la Región de Murcia con un corte total este jueves
- El mejor helado de España se come en Puente Tocinos y es premiado con un Maserati
- Luto en Mula por la muerte de una vecina de la localidad en el derrumbe de una vivienda en Valladolid