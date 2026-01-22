Estrenos de cine
'La leyenda de Ochi': una exploración de la diferencia y la identidad en clave de cine fantástico de la firma A24
Quim Casas
'La leyenda de Ochi'
Año: 2025
Dirección: Isaiah Saxon
Intérpretes: Helena Zengel, Willem Dafoe, Emily Watson
Estreno: 23/1/2026
★★★
'La leyenda de Ochi' ofrece el lado menos virulento del cine fantástico y de terror de A24, la productora que hizo posible la revolución en el género con títulos como 'La bruja', 'El faro', 'Hereditary' y 'Midsommar'. Pero sigue siendo una película disconforme que mezcla elementos de cuento infantil, cine familiar, fantasía, leyendas atávicas, el relato sobre la diferencia y los procesos de maduración de una adolescente que rompe las normas impuestas en su acotado, bárbaro y tóxico universo.
El 'ochi' del título es una extraña y peluda criatura que habita en los bosques, bastante parecida a los 'gremlins' de la exitosa película de Joe Dante, igual de simpática como peligrosa. La acción acontece en la isla de Carpatia con un grupo de personajes, básicamente una suerte de líder (Willem Dafoe) y varios chavales en pleno aprendizaje, obsesionados en dar caza a los 'ochi'. Se impone la fisicidad del lugar, los bosques frondosos y la humedad vegetal en la peripecia de Yuri, una adolescente de mirada opaca y gestos incómodos sumida en su particular 'coming of age' de características fantásticas. La película tiende en sus pasajes finales hacia el relato infantil, familiar y algo buenista, pero destaca en su configuración de un mundo atípico, algo así como detenido en el tiempo.
