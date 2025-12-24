Estrenos de cine
Crítica de 'Ariel': una propuesta radical sobre la realidad y la representación a partir de 'La tempestad' de Shakespeare
La última propuesta de Lois Patiño es una reflexión sobre los límites de la ficción
Quim Casas
'Ariel'
Dirección: Lois Patiño
Intérpretes: Agustina Muñoz, Irene Escolar, Hugo Torres
Estreno: 24/12/2025
★★★
Basada en 'La tempestad' de Shakespeare, la última propuesta de Lois Patiño es una reflexión radical sobre los límites de la ficción, la realidad y la representación. Los colores del inicio del filme están saturados, deformados: el mar aparece filmado con filtro violáceo. Pero pronto descubrimos que estamos ante una peculiar escenificación de la obra de Shakespeare interpretada de noche, cerca de un bosque.
Una actriz argentina ensaya el segundo papel principal de 'La tempestad', el de Ariel, que debe de interpretar en el teatro de la isla portuguesa de Faial. Pero a partir de aquí todo resultará sorprendente, imprevisible, y el espectador puede sentirse tan desconcertado como lo está la protagonista encarnada por Agustina Muñoz, quien ya interpretó en 2021 para Patiño un corto que fantaseaba con otro personaje de 'La tempestad', Sycorax.
En la estación del ferry de la isla la gente repite ante un micrófono que el pasado es un prólogo, un hombre camina a cámara lenta y una mujer le dice a la actriz que su hotel nunca ha existido. El conserje de otro hotel afirma que toda la isla es un teatro. En una gasolinera vemos el cartel de 'Hamlet' y los isleños recitan fragmentos de Shakespeare. Un mundo dentro de otro mundo. Una película tan libre y afilada como arisca y distante.
Suscríbete para seguir leyendo
- La avenida Miguel Induráin de Murcia seguirá cerrada por el riesgo de colapso en la estructura
- El Perolo vende una serie completa del primer quinto premio: 'Muy contentos
- Óscar Puente: «A López Miras solo le falta hacerme la ola cuando visito la Región»
- Las pruebas realizadas en el S-81 obligan a realizar ajustes técnicos en la carga de las baterías en Cartagena
- La nueva vida de un murciano tras lograr cancelar una deuda de 65.000 euros: 'Ahora sí tengo ganas de mirar hacia delante
- El año en que se resolvió el misterio del desaparecido Alberto de Casas Nuevas: su cuerpo no presentaba fracturas y siempre estuvo en el monte
- ¿Quién ‘soltó’ a Leonor en su primer vuelo en solitario sobre el cielo de la Región?
- Este es el tiempo que hará en la Región de Murcia para Nochebuena