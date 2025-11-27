Estrenos de cine
Crítica de 'Flores para Antonio': Alba Flores indaga en este documental sobre la vida de su padre Antonio y el ecosistema de los Flores
Quim Casas
'Flores para Antonio'
Año: 2025
Dirección: Elena Molina, Isaki Lacuesta
Documental
Estreno: 28/11/2025
★★★
Alba Flores es la productora, inductora y conductora de este documental en el que intenta esclarecer tantas cosas que no sabía, y quizás aún no sabe del todo, sobre su padre, el músico y actor Antonio Flores. En el documento también es el espectador quien conoce y aprende cosas de la vida y obra de uno de los hijos de Lola Flores, tan unido a ella que cuando ‘La Faraona’ murió, en mayo de 1995, Antonio entró en otra de sus espirales críticas y fue hallado muerto apenas 15 días después del fallecimiento de su madre.
Isaki Lacuesta y Elena Molina, los realizadores del filme, invocan realidades y fantasmas, músicas felices y tragedias personales, éxitos, drogas y otras dependencias, familias unidas y desunidas, un matriarcado y muchas fisuras emocionales. El documental tiene la forma de un enorme puzle unido por decenas de piezas halladas en los archivos familiares y montadas con sentido y sensibilidad por Molina y Lacuesta. Se pasa de puntillas por algunos aspectos, pero secuencias como la de Alba, de espaldas a cámara, conversando sobre Antonio con sus tías Rosario y Lolita horadan con tacto una estremecedora intimidad. Otro de los valores del filme es que interesa aunque no interese la música de Antonio Flores, otro juguete roto en la historia de la música popular española.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un gran incendio obliga a evacuar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
- Así será el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia con Richard Gere
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- ¿Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia? Aquí tienes su sueldo
- Transporte público y disuasorios gratis en Murcia para ver el encendido del Gran Árbol con Richard Gere
- ¿Cuáles son las diferencias entre el avispón oriental y la avispa asiática?
- Apunta con una pistola a la conductora que le pitó para no atropellarlo en San Pedro del Pinatar
- La Plaza Circular de Murcia se despide de los coches para encender el Gran Árbol de Navidad