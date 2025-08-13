Estrenos de cine
Crítica de 'Los Súper Elfkins': duendes de verano
Quim Casas
'Los Súper Elfkins'
Dirección: Ute von Münchow-Pohl
Animación
Año: 2024
Estreno: 14 de agosto de 2025
★★
Cuando, al comenzar la película, la duendecilla Elfie y dos de sus amigos vuelan en una cometa y acaban chocando estrepitosamente contra un contenedor de basura, otro duende se preocupa por si se habrán roto los sombreros, no por el daño físico que puedan haberse hecho. Los vistosos y puntiagudos sombreros rojos dan entidad a estos simpáticos personajes –¿qué duende, elfo o criatura similar de una película de animación para niños o adultos no lo es? – que además son tan buenos que ayudan a la especie humana; en este caso, a una agotada costurera y a una hija que no cree en los duendes. El destinatario del producto es puramente infantil. No hay coartada para padres y madres. O quizá sí, porque 'Los Súper Elfkins', secuela de otra cinta de animación alemana de 2019, tiene desde la primera escena alguna referencia a 'Misión: Imposible', y no sé si los más pequeños son fervorosos seguidores de las andanzas de Tom Cruise como Ethan Hunt.
El hábitat de los pequeños protagonistas es como una caja de muñecas gigante, el estilo de animación es bonito y blando, cuenta con algunas situaciones ilustradas con dibujos más propios de 'cartoon' y unos 'elfkins' distintos, menos tradicionalistas y más retro-futuristas, le ponen algo de pimienta a la cinta. La chiquillada, encantada. De eso se trata.
Suscríbete para seguir leyendo
- La isla del Mar Menor que quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España
- Detenidos siete vecinos de Murcia por dar una brutal paliza a un joven en Orihuela y dejarlo en estado vegetativo
- Uno de los dos desaparecidos hallados en el pozo de Librilla se desangró tras un disparo
- Antonio Núñez, el policía más completo
- Viola a punta de navaja a una indigente en un descampado de San Javier
- Alerta por calor: estos son los puntos de la Región de Murcia que van a llegar a los 40 grados de temperatura
- Estas son las playas del Mar Menor donde puedes comprar casas por menos de 80.000 euros
- Un espectáculo de luz, música y agua, uno de los grandes atractivos del Parque Metropolitano Oeste