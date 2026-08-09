Cinco películas en salas y cinco en plataformas que no puedes perderte este agosto

Aunque ha sido julio el mes de los ‘blockbuster’ del verano (‘La Odisea’, el último Spider-man), agosto no le va a la zaga con títulos esperados de Ridley Scott, Rodrigo Sorogoyen y David Robert Mitchell.

‘El final de Oak Street’, de David Robert Mitchell (viernes 14) Rompió moldes en el cine de terror moderno con ‘Its follows’ y después de la jugó con un filme muy personal que no funcionó comercialmente, ‘Lo que esconde Silver Lake’. Ocho años después, Mitchell regresa con una película fantástica en la que los habitantes de una localidad son transportados a un tiempo remoto. Con Anne Hathaway y Ewan McGregor.

‘Cuenta atrás’, de David Mackenzie (viernes 14) Menos original que la mejor película de su director, ‘Comanchería’, este thriller sobre una amenaza de bomba en el corazón de Londres y un espectacular robo a un banco está rodado con el pulso suficiente y un buen surtido de giros de guion que desorientan tanto a los personajes como a los espectadores.

‘El motín’, de Jean-François Richet (viernes 21) Los filmes que protagoniza Statham están diseñados a su medida: cara de pocos amigos, algo de tormento interior por algún hecho del pasado, pocas palabras y violencia a raudales. El interés aquí reside en que todo acontece en la panza de un gran carguero en el que se trafica con migrantes. Poca trama y mucha acción.

‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen (miércoles 26) El director de ‘Antidisturbios’ propone un tema que tiene ligeras similitudes con la película noruega ‘Valor sentimental’. Un cineasta veterano (Javier Bardem), tan aclamado como cuestionado por excesos del pasado, le ofrece un papel a su hija (Victoria Luengo) para ayudarla a reactivar su carrera como actriz. La convivencia en el rodaje será complicada.

‘La constelación del perro’, de Ridley Scott (miércoles 26) Los filmes del director de ‘Blade runner’ siguen partiendo de un reparto atractivo (Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce) y un buen diseño de producción sea cual sea el tema. En este caso se trata de un relato de ciencia ficción que enfrenta a los supervivientes de un virus mortal con un grupo violento llamado Segadores.

Los estrenos en ‘streaming’ se relajan en agosto, pero aun así pueden verse este mes en las distintas plataformas productos curiosos de terror, distópicos, falsos embarazos y la huida de Josef Mengele a Latinoamérica al terminar la segunda guerra mundial.

Cinco estrenos en 'streaming'

‘La última casa’, de Louis Leterrier (Netflix, viernes 7) Una familia queda confinada en una casa sin una razón concreta. Intentan entender porque no pueden salir del edificio, pero poco a poco apremia más la carencia de comida y el instinto de supervivencia. Un filme claustrofóbico de terror protagonizado por la estadounidense-coreana Greta Lee (‘Vidas pasadas’) y el brasileño Wagner Moura (‘El agente secreto’).

‘Carrera de bestias’, de Meirelles, Pesavento y Solis (Prime Video, viernes 7) Relato de ciencia ficción ambientado en un Río de Janeiro socialmente dividido. Argumentalmente no es ninguna sorpresa, ya que la división existe desde hace décadas. Si es más aterrador el desastre medioambiental que ha convertido los barrios de clase media en zonas ocupadas por bandas. Uno de los directores es Fernando Meirelles, responsable de ‘Ciudad de Dios’.

‘Un hijo propio’, de Maite Alberdi (Netflix, jueves 13) Película de producción mexicana dirigido por la chilena Maite Alberdi que baraja elementos de documental y de ficción. Se centra en una mujer que finge estar embarazada debido a la presión social y a su propio deseo de ser madre. La mentira queda instaurada y la joven la mantiene ante la ilusión que despierta en su pareja el hecho de ser padre.

‘La desaparición de Josef Mengele’, de Kirill Serebrennikov (Filmin, viernes 28) Reconstrucción de la vida de Mengele, uno de los arquitectos del terror en el campo de Auschwitz, desde que escapó de Alemania para instalarse en Argentina, Brasil y Paraguay con una nueva identidad. El personaje es contemplado a través del punto de vista de su hijo. Penúltima película del controvertido director ruso de ‘Leto’ y ‘Limónov’.