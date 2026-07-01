'Minions & Monsters' encabeza los estrenos de la semana

Este miércoles día 1 regresan a los cines los 'minions' con su nueva entrega 'Minions & Monsters', un acontecimiento cinematográfico que marca una semana de estrenos en la que llegarán además a las salas, ya el viernes, títulos como 'Día de caza', 'Magallanes' y '9 lunas'.

'Minions & Monsters'

Los carismáticos 'minions' regresan a la gran pantalla para conquistar Hollywood y convertirse en estrellas de cine, sin embargo, surgirá un pequeño inconveniente: despertarán a malignos monstruos en el mundo y tendrán que unierse para intentar salvar al planeta del caos que acaban de crear. Los actores Jesse Eisenberg ('A Real Pain'), Christoph Waltz ('Frankenstein'), Jeff Bridges ('Tron: Ares') o Zoey Deutch ('Nouvelle Vague') ponen voz a la cinta de animación infantil a cargo del francés Pierre Coffin ('Gru 2. Mi villano favorito'). En su versión en español, destaca Álex de la Iglesia como un director de cine.

'Día de caza'

Esta revisión moderna de 'La caza' (1966) de Carlos Saura, dirigida por Pedro Aguilera ('Splendid Hotel: Rimbaud en África'), nos sitúa en un coto de caza junto a Blanca (Blanca Portillo), Carmen (Carmen Machi), Rosa (Rossy de Palma) y la sobrina de esta (Zoe Arnao). Entre risas, las cuatro mujeres comparten los complicados momentos vitales por los que atraviesan, sin embargo, el calor y las conversaciones se irán enrareciendo hasta crear un clima cada vez más irrespirable.

'9 lunas'

La vida de Ángel, un joven trans, da un vuelvo al recibir la noticia de que espera un bebé. Ángel tendrá que enfrentarse a los meses de embarazo y afrontar esta nueva experiencia que pondrá a prueba su identidad, sus sueños y la forma en que entiende su propia masculinidad. La película de la venezolana Patricia Ortega ('Mamacruz') está protagonizada por Zack Gómez-Rolls ('Mariliendre'), Jorge Sanz ('El hombre bueno'), María León ('Cerrar los ojos'), Sara Sálamo ('Extraña forma de vida') y Fernando Guallar ('Pared con pared').

'Magallanes'

El filipino Lav Diaz, producido por Albert Serra, se embarca en este viaje sobre la vida del navegante portugués Magallanes, interpretado por Gael García Bernal, quien a comienzos del siglo XVI convence a la Corona española para que apoye su audaz expedición a las legendarias tierras de Oriente. Sin embargo, al llegar a las islas del archipiélago malayo, Magallanes cambia de opinión, obsesionándose con la conquista y la conversión católica. El reparto lo completan Darío Yazbek Bernal, Ángela Ramos, Rafael Morais y Tomás Alves.

'Normal'

Tras la prematura muerte del sheriff de Normal, un pequeño y tranquilo pueblo asentado sobre un misterio explosivo, Ulises ocupa su puesto como sheriff en funciones. Cuando una pareja de forasteros atraca el banco de la ciudad, sin darse cuenta, descubren el secreto mejor guardado de Normal. La película, dirigida por el británico Ben Wheatley ('Megalodón 2: La fosa'), está protagonizada por Bob Odenkirk, Lena Headey, Henry Winkler, Jessica McLeon y Brendan Fletcher.

'La muerte de Robin Hood'

Robin Hood intenta lidiar con sus demonios tras una larga vida de crímenes y asesinatos pero, tras ser herido en una batalla, será enviado a un misterioso castillo para que curen sus heridas. Allí conocerá a una mujer que le ofrecerá una última oportunidad de redención. El director Michael Sarnoski ('Un lugar tranquilo: Día 1') dirige en esta cinta estadounidense a Hugh Jackman ('Las ovejas detectives'), Jodie Comer ('28 años después'), Bill Skarsgård ('Nosferatu') y Noah Jupe ('Hamnet').

'Hermanos'

Ayman, un adolescente de origen marroquí, es invitado por Sara, de origen catalán, a su fiesta de 16 cumpleaños, que se celebra en la misma casa donde la madre de Ayman trabaja como empleada doméstica. Acompañado de Eric y Rober, sus amigos de toda la vida, iniciarán un viaje lleno de confrontaciones y decepciones tanto con la sociedad como con ellos mismos, poniendo a prueba su amistad. Carol y Marina Rodríguez Colás -directora y guionista, respectivamente, de 'Chavalas'-, dirigen en esta ocasión a Badr Oubahassou, Pau Márquez, Omar Mills, MarBlanch, Farah Hamedy Maria Molins.

'Amor apocalipsis'

Adam es un hombre de mediana edad que para combatir su ansiedad ecológica encarga una lámpara solar terapéutica. A través de la línea de asistencia técnica del proveedor de la lámpara, conoce a Tina, una mujer con una voz que calma todas sus preocupaciones y hará que su ansioso corazón se enamore. La canadiense Anne Émond debuta en la dirección con esta cinta protagonizada por Patrick Hivon y Piper Perabo.

'Los músicos'

Astrid Thompson finalmente logra hacer realidad el sueño de su padre: reunir cuatro Stradivarius para un concierto único esperado por los amantes de la música de todo el mundo. Pero las crisis de ego se convertirán en el inconveniente principal para llevar a cabo el concierto. Dirigida por el francés Grégory Magne ('Perfumes'), el reparto lo completan Valérie Donzelli, Frédéric Pierrot, Mathieu Spinosi y Emma Ravier.

'Cosas que no olvidaré'

Esta cinta italiana, dirigida por Alessandro Aronadio, nos muestra la cara más cruda del alzhéimer, que aparece en la vida de Paolo, un hombre de mediana edad que está empezando a perder la memoria. Ante esta situación, decide vivir el momento y estar lo más cerca posible de lo que más quiere: su hijo de once años y su mujer, Michela. Al mismo tiempo, intentará reconstruir la relación con su hermano, con quien lleva demasiado tiempo sin hablar.

'Lady Nazca'

Basada en una historia real, Lady Nazca es la historia de una joven alemana que busca su camino y que acaba encontrándolo, muy lejos de casa, en medio del desierto peruano, descubriendo las enigmáticas figuras de Nazca. La película, a cargo del suizo Damien Dorsaz, está protagonizada por Devrim Lingnau, Guillaume Gallienne y Olivia Ross.

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'Ancestral'

Carla, que está a punto de ser madre, regresa al pueblo de su infancia. Allí se reencuentra con su propia madre y un singular grupo de mujeres que parecen ser las únicas habitantes del lugar, salvo que hay alguien más: una presencia que las retiene, perpetuando una maldición ancestral sobre ese valle. La cinta española, dirigida por Pablo Aragüés y Marta Cabrera ('Para entrar a vivir'), está protagonizada por Almudena Amor ('La mujer dormida'), Luisa Gavasa ('El nido'), Emma Suárez ('Desmontando un elefante'), Consuelo Trujillo ('Bodegón con fantasmas') y Ana Fernández ('Velintonia 3').