Conmoción en el mundo del cine ante el anuncio de la retirada de Clint Eastwood

La familia de Clint Eastwood, a través de su hijo, el músico Kyle Eastwood, ha confirmado lo que la industria cinematográfica se temía pero se resistía a aceptar: el actor y director pone fin a su mayúscula carrera artística a sus 96 años. De esta manera, 'Jurado nº 2' será el título con el que se cierre de manera definitiva su monumental trayectoria como director.

La noticia ha desatado conmoción, respeto y profunda admiración en Hollywood y el resto del mundo, marcando el final de más de seis décadas detrás y delante de las cámaras.

Generosidad

Antes de conocerse la noticia, actores de la talla de Morgan Freeman (protagonista de 'Million dollar baby' y 'Sin perdón') ya compartieron su admiración por Eastwood: "Trabajar con Clint era aprender que el cine se hace con el corazón y sin rodeos", ha afirmado Freeman.

Por su parte, Meryl Streep, protagonista de 'Los puentes de Madison' junto a Eastwood, que también la dirigió, también se había rendido a su talento: "Clint posee una generosidad única como director; confiaba en sus actores como nadie más en la industria. Nos cambió a todos los que tuvimos la suerte de mirarle a los ojos detrás de la cámara".

Tom Hanks, que se puso a las órdenes de Eastwood en 'Sully', ha ensalzado la figura del cineasta: "Hay directores que imponen y directores que guían. Clint hace ambas cosas con un susurro. Verle trabajar a su edad, con esa energía indomable, ha sido una de las mayores lecciones de mi vida profesional".

Lucidez

El encargado de hacer oficial la noticia ha sido su hijo, el reconocido músico de jazz Kyle Eastwood, quien ha colaborado estrechamente en las bandas sonoras de muchas de las películas de su padre. En una íntima intervención, Kyle compartió los motivos familiares y el sentir del cineasta a sus 96 años:

"Mi padre ama el cine con todo su ser, pero ha decidido que es hora de descansar y disfrutar del camino recorrido. 'Jurado nº 2' fue un reto que quiso asumir con la misma pasión de siempre, pero ambos sabíamos que sería su última función. Está feliz con el resultado y muy agradecido con el público".

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Kyle también destacó la increíble lucidez del director hasta el último minuto en el set: "A todos nos sorprende su vitalidad de hierro; verle dirigir a su edad con esa claridad mental ha sido el mayor regalo para nosotros como familia y para el equipo".