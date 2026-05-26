Antonio Banderas se cree Maradona en una película futbolera que cuenta con Málaga entre sus localizaciones

La carrera en Hollywood de Antonio Banderas está íntimamente ligada a la del cineasta Robert Rodríguez, quien le ofreció algunos de los papeles que terminarían siendo de los más carismáticos y definitivos del malagueño, como los de 'Desperado' y 'Spy Kids'. Ahora, Banderas y el cineasta de San Antonio (Texas) uelven a cruzar sus caminos en un proyecto de cariz juvenil, 'Armadillo United'. Rodríguez no estará en el combo del director pero sí como productor, ya que Troublemaker Studios, su compañía (junto a su exesposa, Elizabeth Avellán), levanta la película, que será realizada por Alan Jacobs. Y parte de la cinta, que ya ha comenzado a rodarse en Texas, se filma en Málaga, tal y como ha avanzado Internet Movie Database, la biblia de los datos en esto del audiovisual. 'The Hollywood Reporter' y 'Variety', publicaciones señeras del entertainment, ya aseguraron que parte del filme tendría lugar en España cuando se presentó el proyecto, el pasado mes de enero.

Ojo al reparto de la cinta, porque al malagueño le acompañarán Danny Trejo (será la séptima película en la que compartirán cartel, ya que ambos protagonizan dos títulos de la trilogía de 'El mariachi', el spinoff 'Machete Kills' y la cuadrilogía de 'Spy Kids', ambas de Rodríguez), Danay García (conocida por su participación en la serie 'Fear the walking dead') y el cantante, político e intérprete panameño Rubén Blades, todo un mito de la música latina.

Ninguno de ellos será el protagonista de la cinta, porque 'Armadillo United' contará la historia de Dante Delgado, un niño de 12 años que, junto a su equipo de fútbol, enfrenta una serie de altibajos rumbo a la Copa Mundial Juvenil de Río de Janeiro. Banderas interpretará a Diego, un excéntrico vendedor de helados que asegura ser Maradona; Danny Trejo encarnará a Koko, el entrenador del equipo rival; Danay García será DeeDee, la madre del chaval, y Rubén Blades dará vida al entrenador Yepez, exestrella profesional del balompié que lidera al Armadillo United. Colaborarán también los jugadores del Houston Dynamo, equipo que sumará alrededor de treinta jugadores y entrenadores para las secuencias futbolísticas de la cinta.

¿Dónde se rodará?

La mayor parte del filme, de tono fantástico y espíritu feel good, se gesta en los estudios de Troublemaker en Texas (el rodaje comenzó el 25 de marzo). Rodríguez y Avellán disponen allí de un complejo para poder llevar a cabo el leit motiv de la compañía: rodar proyectos ambiciosos de una manera más rápida y barata, implementando el departamento de efectos especiales en pleno rodaje. Pero 'Armadillo United' también cuenta con escenas adicionales en Rio de Janeiro y nuestra tierra, suponemos que las secuencias en las que aparece Antonio Banderas (ya que siempre que puede el actor malagueño arrima el ascua a su sardina y rueda entre nosotros: sin ir más lejos, hace unos días participó aquí, en la antigua Tabacalera, en la grabación de un episodio de 'MasterChef').

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Un detalle: esta película le toca especialmente a Banderas, no sólo por ser un proyecto de los Troublemaker Studios de Robert Rodríguez y Elizabeth Avellán sino porque se trata de una cinta ambientada en el mundo del fútbol y recordemos que el malagueño iba para futbolista profesional hasta que una grave lesión truncó su carrera deportiva.