Premios Oscar
Ganadores de los Premios Oscar 2026: lista de premiados y nominados
'Sirat' se ha convertido en la única película española con representación en los Oscar, nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido
Carol Álvarez
La 98ª edición de los premios Oscar ha llevado a competición a las mejores películas del año, en dura lucha por hacerse con cada estatuilla. Con nada más y nada menos que 16 nominaciones, 'Los pecadores' no solo es el filme que esta edición ha tenido más nominaciones, sino que además ha batido el récord histórico, superando a superproducciones como 'El retorno del rey', de la trilogía de Peter Jackson de 'El señor de los anillos'. A la cinta de Ryan Coogler le ha pisado los talones 'Una batalla tras otra', con 13 nominaciones.
Después, 'Valor sentimental' 'Marty Supreme' y 'Frankenstein', con nueve nominaciones cada una, y 'Hamnet' de Chloé Zhao, con ocho candiaturas. Por otro lado, la española Sirat ha sido una de las seleccionadas a mejor película internacional y ha sido nominada también al premio a mejor sonido.
Esta es la lista completa de nominados a la 98. edición de los premios Oscar, que irá actualizándose a medida que se conozcan los ganadores en cada categoría:
Mejor película
- Bugonia
- F1: La película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor dirección
- Chloé Zhao - Hamnet
- Josh Safdie - Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
- Joachim Trier - Valor sentimental
- Ryan Coogler - Los pecadores
Mejor actor
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - Los pecadores
- Wagner Moura - El agente secreto
Mejor actriz
- Jessie Buckley - Hamnet
- Rose Byrne - Si tuviera piernas te daría una patada
- Kate Hudson - Song Song Blue (Canción para dos)
- Renate Reinsve - Valor sentimental
- Emma Stone - Bugonia
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning - Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
- Amy Madigan - Weapons
- Wunmi Mosaku - Los pecadores
- Teyana Taylor - Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro - Una batalla tras otra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Delroy Lindo - Los pecadores
- Sean Penn - Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgärd - Valor sentimental
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Los pecadores
Mejor película internacional
- El agente secreto (Brasil)
- Un simple accidente (Francia)
- Valor sentimental (Noruega)
- Sirat (España)
- La voz de Hind (Túnez)
Mejor película de animación
- Arco
- Elio
- Las guerreras k-pop
- Little Amélie
- Zootrópolis 2
Mejor canción original
- Dear Me - Diane Warren: Relentless
- Golden - Las guerreras k-pop
- I Lied To You - Los pecadores
- Sweet dreams of joy - Viva Verdi
- Train dreams - Sueños de trenes
Mejor guion original
- Robert Kaplow - Blue Moon
- Jafar Panahi - Un simple accidente
- Ronald Bronstein y Josh Safdie - Marty Supreme
- Joachim Trier y Eskil Vogt - Valor sentimental
- Ryan Coogler - Los pecadores
Mejor guion adaptado
- Will Tracy - Bugonia
- Guillermo del Toro - Frankenstein
- Chloé Zhao y Maggie O'Farrell - Hamnet
- Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
- Clint Bentley y Greg Kwedar - Sueños de trenes
Mejor sonido
- F1: La película
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sirat
Mejor banda sonora original
- Bugonia- Jerskin Fendrix
- Frankenstein- alexandre Desplat
- Hamnet- Max Richter
- Una batalla tras otra- Johnny Greenwood
- Los pecadores- Ludwig Göransson
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: Fuego y ceniza
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
Mejores efectos especiales
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1: La película
- Jurassic World: El renacer
- Laberinto en llamas
- Los pecadores
Mejor fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor montaje
- F1: La película
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein
- National Treasure
- Los pecadores
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor documental
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor corto de animación
- Butterfly
- Forevergreen
- The girl who cried pearls
- Plan de jubilación
- The three sisters
Mejor cortometraje
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- El drama de época de Jane Austen
- The Singers
- Dos personas intercambiando saliva
Mejor cortometraje documental
- Todas las habitaciones vacías
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- Children No More: "Were and Are Gone"
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
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