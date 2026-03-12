Mejor cásting: el Oscar premia por primera vez el arte de poner caras a los personajes

La primera vez que un director de cásting apareció en los títulos de crédito de una película fue en una fecha tan tardía como 1968, en 'El caso Thomas Crown', de Norman Jewison. El afortunado fue Lynn Stalmaster (1927-2021), que al final de su carrera podía presumir de haber visto su nombre reconocido en más de 180 filmes (entre ellos, títulos tan destacados y tan distintos como 'El violinista en el tejado', 'Harold y Maude', 'Rollerball', 'El regreso', 'Superman' y 'Los intocables'). En 2016, Stalmaster fue distinguido con un premio honorífico de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, convirtiéndose así en el primer responsable de reparto que obtenía un Oscar (Juliet Taylor, directora de cásting de Woody Allen y de películas como 'El exorcista', 'Taxi driver' y 'La lista de Schindler', recibió otro en 2024). Una década después de aquella primera estatuilla, los premios Oscar estrenarán el próximo domingo la categoría de mejor cásting, brindando así un reconocimiento por el que los profesionales del sector han estado batallando durante más de 30 años.

"Al final, no es tan importante tener la posibilidad de ganar un premio como que la especialidad se vea reconocida, que exista una representación. En una industria como la del cine, tan basada en la visibilidad, queremos tener ese espacio, que se sepa que estamos ahí y se entienda un poco mejor en qué consiste nuestro trabajo", afirma María Rodrigo (Madrid, 1984), directora de cásting de 'Sirat', 'Romería' y 'Maspalomas', por citar tres títulos recientes. 'Sirat' se llevó el pasado 17 de enero el Premio del Cine Europeo a la mejor dirección de reparto (que también se entregaba por primera vez) y entró en la 'shortlist' de los Oscar en la categoría. No son logros menores.

Stefania Gadda, Joshua Liam Henderson, Richard Bellamy y Sergi López, en 'Sirat' / Movistar +

Coherencia y color

Rodrigo subraya que, a diferencia de lo que ocurre con el trabajo en otras especialidades que también han sido históricamente ignoradas en los premios -pone el ejemplo de los ayudantes de dirección-, la labor de los responsables de cásting "sí puede ser perfectamente apreciada por los espectadores". Pero, ¿qué es lo que distingue a un buen cásting de otro simplemente pasable? "Yo creo que un reparto bueno es el que tiene una coherencia en cuanto a estilos interpretativos y en cuanto al tono de la película, el que aporta un color particular y ayuda al espectador a comprender lo que la película le está queriendo decir". No es una alquimia sencilla. Como ha apuntado un crítico estadounidense al hablar de la película brasileña 'El agente secreto', si explicas una historia ambientada en 1977 "tienes que buscar actores con cara de no haber visto nunca un 'smartphone'".

Se diría que el responsable de reparto de 'El agente secreto', Gabriel Domingues, ha superado el reto, porque él es, precisamente, uno de los aspirantes a llevarse a casa el primer premio al mejor cásting en la historia de los Oscar. Completan el quinteto de nominados Nina Gold (por 'Hamnet'), Cassandra Kulukundis ('Una batalla tras otra'), Francine Maisler ('Los pecadores') y Jennifer Venditti ('Marty Supreme').

Los cinco nominados al mejor cásting / AMPAS

De los cinco candidatos, cuatro son mujeres, un porcentaje que, según María Rodrigo, refleja con precisión la realidad del sector. "Somos una mayoría femenina, sí, totalmente". ¿Existe alguna explicación para eso? "Pienso que, por un lado, tiene que ver con que es una labor que se basa mucho en los cuidados; al menos, para mí, hacer que el proceso sea amable para todos los actores que vienen a presentarse es algo fundamental. Y, por otra parte, las mujeres estamos más acostumbradas a trabajar en la sombra, a ser escuderas y no banderas. Tal vez por falta de referentes, hemos dejado de lado el afán de liderazgo y hemos optado por buscar caminos alternativos, y supongo que en el mundo del cine el cásting ha sido en gran medida un camino alternativo para muchos profesionales".

De la mano del director

En los numerosos debates que precedieron al acuerdo por el que la Academia de Hollywood aprobó, en febrero de 2024, la creación de una nueva categoría para reconocer "el papel esencial que los directores de cásting juegan en la realización cinematográfica", la oposición más firme llegó de algunos representantes de la rama de dirección, que alegaban que el proceso de selección de actores forma en realidad parte del trabajo conjunto de directores y productores. "Por supuesto hay que ir de la mano, pero eso pasa con cualquier especialidad -comenta la responsable de cásting de 'Sirat'-. Cada director puede tener sus criterios o sus requisitos; hay directores a los que les gusta un tipo de interpretación y se comunican con los actores de una manera determinada, y nuestra labor es tener todo eso en cuenta y crear un equipo de trabajo que sea funcional y competente en esas circunstancias".

Después de que los Oscar y los Premios de Cine Europeo hayan abierto sus puertas a los responsables de seleccionar el reparto, parece lógico pensar que los Goya no tardarán en hacer lo mismo. ¿Cuándo ocurrirá? "Es imposible responder a eso, pero es algo que está encima de la mesa desde hace mucho tiempo -explica María Rodrigo-. No tanto por el premio en sí, como decía antes, sino por el reconocimiento que supone. Cuando en un artículo se habla del reparto de una película, nunca se menciona que existe un director de cásting. A mí me dijeron una vez que, como no hay goya, no es una figura que reciba atención. Bien, pues entonces quiero que haya un goya".