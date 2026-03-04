Olivier Assayas estrena 'El mago del Kremlin': Putin "encarna lo más malvado de la política moderna"

Resulta difícil entender si Olivier Assayas bromea cuando, al principio de nuestra conversación, nos confiesa que le encantaría que Vladimir Putin disfrutara viendo su nuevo largometraje, ‘El mago del Kremlin’. “Stalin adoraba los westerns de John Ford, y a mí no me importaría ser el John Ford de Putin", afirma entre risas justo antes de asegurar que el presidente de Rusia “encarna lo más malvado de la política moderna. Y, como tantos líderes totalitarios, probablemente se comporte así porque sufre un complejo de inferioridad. Además, se siente humillado por el debilitamiento de Rusia tras la caída de la Unión Soviética”. Pese a ello, añade, “incluso la persona más monstruosa es un ser humano, como el resto de nosotros, y eso es algo que cualquier retrato serio que se haga de él debe tener en cuenta”.

En cualquier caso, la que ha acabado siendo la primera película en inglés del cineasta galo -en 2014 iba a dirigir a Robert Pattinson y Robert De Niro en una ficción de gánsteres titulada 'Idol’s Eye', hasta que el proyecto fue cancelado- no cuenta específicamente la historia del actual mandatario ruso. En cambio, “es una exploración de cómo se inventó la política del siglo XXI y de la importancia que el ascenso al poder de Putin, su pensamiento y sus métodos tienen a la hora de explicar ese proceso”, explica Assayas. “La propaganda moderna, basada en la militarización de internet y las redes sociales, se originó en Rusia y luego se extendió por todo el mundo, y eso ha puesto en cuestión el concepto mismo de democracia”.

Concretamente, ‘El mago del Kremlin’ se basa en la novela homónima publicada en 2022 por Giuliano da Empoli para repasar casi tres décadas de la historia rusa reciente, desde el colapso de la Unión Soviética hasta la anexión de Crimea en 2014 pasando por episodios como el hundimiento del Kursk y la guerra contra Chechenia, y para ello sigue las andanzas de un personaje ficticio llamado Vadim Baranov (Paul Dano) e inspirado en Vladislav Súrkov.

El Rasputín de Putin

Conocido también como "el Cardenal Gris", "el Titiritero" y "El Rasputín de Putin" -en referencia al legendario consejero del zar Nicolás II-, el que fuera uno de los principales ideólogos del actual líder del Kremlin tuvo un papel instrumental en la caída de los oligarcas rusos y la eliminación de la disidencia en el país, la creación de las primeras granjas de bots del mundo para alimentar las redes sociales con mentiras y manipulación y la organización de las rebeliones separatistas en diferentes zonas de Ucrania en la primera mitad de la década pasada. Aunque permanece retirado de la política desde su caída en desgracia en 2020, Assayas nos cuenta que ni siquiera se planteó hablar con él durante la preparación de la película. “Estoy seguro de que es un hombre detestable, y mucho menos interesante que nuestro personaje”.

Cuando Da Empoli le ofreció la posibilidad de adaptar su libro a la pantalla, recuerda, el director de títulos como ‘Irma Vep’ (1996) y ‘Viaje a Sils Maria’ (2015) inicialmente se mostró reacio. “Es una novela basada en las ideas, las teorías, las estrategias y el lenguaje, y al manejar ese tipo de elementos el cine suele alienar al espectador. Mis reparos, eso sí, se disiparon cuando recluté a mi amigo el escritor Emmanuel Carrère para que colaborara conmigo en el guion; él tiene ascendencia rusa, y sabe mucho más que yo sobre la sociedad rusa moderna”.

Cuba, terrorismo, Rusia

A lo largo de su carrera, Assayas ha prestado atención sucesivas veces a personajes históricos controvertidos involucrados en intrigas políticas de alto nivel, como el terrorista internacional venezolano Ilich Ramírez Sánchez, en ‘Carlos’ (2010), y los agentes secretos conocidos como los Cinco Cubanos, en ‘La red Avispa’ (2019). “Las ficciones basadas en hechos reales resultan particularmente complejas porque, aunque no requieren una fidelidad literal a los hechos, sí exigen un compromiso total con la verdad”, opina.

En el caso de ‘El mago de el Kremlin’ de todos modos, mucho más difícil que eso fue encontrar financiación, tanto por la magnitud del proyecto como por sus implicaciones políticas. “Nos topamos con muchas puertas cerradas, y durante meses temí que nunca llegáramos a hacer la película; durante el rodaje, cada mañana me sentía como si fuera a la guerra”. Aunque transcurre en Rusia, Assayas no tuvo opción de filmar allí ninguna de sus escenas. “Ni siquiera intenté obtener el permiso para hacerlo porque, teniendo en cuenta que nuestra intención era contar una historia sobre los aspectos más terribles del régimen de Putin, era impensable que nos lo dieran”.

Putin, halagado

Tampoco pudo rodarla en ruso, “porque ningún actor de esa nacionalidad habría querido participar en ella por motivos obvios, y porque nadie quería financiarla a menos que se filmara en inglés y con intérpretes conocidos”. Asimismo, añade, levantar ‘El mago del Kremlin’ planteó una dificultad de carácter político: “Casi todos los fondos de inversión que financian cine operan en el mercado ruso, por lo que no podían vincularse con un proyecto que podía levantar ampollas en Rusia”.

Dicho esto, y bromas aparte, ¿en serio piensa Assayas que Putin podría reaccionar de forma positiva al ver ‘El mago del Kremlin’? “Supongo que podría sentirse halagado al verse interpretado por un actor tan carismático como Jude Law, que además ofrece una versión muy matizada y creíble del personaje”. ¿Y si, en cambio, el presidente ruso toma represalias contra la película y sus responsables? “A decir verdad, creo que es una persona muy ocupada en asuntos muy graves, y que nosotros estamos muy abajo en su lista de preocupaciones”.