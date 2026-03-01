Cine español
José Ramón Soroiz y Patricia López Arnaiz, Mejor actor y actriz protagonista en los premios Goya 2026
Redacción
José Ramón Soroiz y Patricia López Arnaiz se alzaron este sábado con los galardones a Mejor actor y actriz protagonista en los premios Goya 2026, entregados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. La ceremonia, que celebró su 40.ª edición, tuvo lugar en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).
Soroiz recibió el premio por su interpretación en 'Maspalomas', compitiendo con Alberto San Juan, por 'La cena'; Miguel Garcés, por 'Los Domingos'; Mario Casas, por 'Muy lejos'; y Manolo Solo, por 'Una quinta portuguesa'.
Por su parte, López Arnaiz se llevó el Goya a la Mejor actriz protagonista por su papel en 'Los Domingos, categoría en la que también estaban nominadas Ángela Cervantes, por 'La furia'; Antonia Zegers, por 'Los Tortuga'; Nora Navas, por 'Mi amiga Eva'; y Susana Abaitua, por 'Un fantasma en la batalla'.
Los Premios Goya, considerados los galardones más importantes del cine español, celebran cada año lo mejor de la cinematografía nacional y este 2026 destacan por su celebración del 40 aniversario de la Academia.
- Vuelve el tiempo invernal a la Región de Murcia: llegan lluvias y bajan las temperaturas
- Seis planetas se alinean el 28 de febrero y Murcia tiene los mejores cielos para verlos
- El supermercado de Quitapellejos en Cartagena cobra una nueva vida bajo la marca Spar
- El tercer carril de la Costera Norte, en marcha
- Fin de los recortes de agua en el Segura tras el giro hidrológico del invierno
- La UMU sitúa a tres titulaciones entre las mejores notas del examen para elegir especialidad sanitaria
- En directo: Jimbee Cartagena-Jaén Paraíso Interior
- Murcia entra en la liga de las provincias donde las casas vuelan: se vende una vivienda cada 19 minutos