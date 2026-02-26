Fernando Méndez-Leite, director de la Academia de Cine: “El 40 aniversario de los Goya teníamos que celebrarlo en una ciudad incontestable como Barcelona”

El presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Fernando Méndez-Leite (Madrid, 1944) lo ha hecho casi todo en el mundo del audiovisual: además de crítico de cine, escribió y dirigió ‘La Regenta’, fue el productor de los programas de Paloma Chamorro, el director del ICAA en los 80 y de la ECAM de los 90 hasta 2011. En junio acaba su mandato en la Academia, que celebra sus 40 años en Barcelona este sábado. Todavía no sabe si volverá a presentarse, confiesa estar algo “cansado”, pero emocionado ante la gala. “Barcelona es una ciudad que me encanta y de la que siempre me da pena marcharme. Me hubiera gustado vivir aquí unos años”, explica.

¿Ha sido 2025 el mejor año del cine español?

Ha sido uno de los años más brillantes en cantidad y calidad. No hemos tenido ningún problema para conseguir nominar cinco películas magníficas, pero podríamos haber nominado otras diez más, probablemente. Sí, creo que es el mejor año del cine español. Curiosamente, el año 86, que se celebró en la gala de 1987, la primera de los Goya, también fue excepcional: estaban ‘El viaje en ninguna parte’, de Fernando Fernán Gómez, ‘27 horas’ de Moncho Armendáriz, ’La guerra de los locos’ de Manuel Matjí, ‘Tata mía’, de José Luis Borau... Hubo un cambio importante porque fueron las primeras películas resultado de las políticas que había diseñado Pilar Miró en el ICAA unos años antes.

Este año es el 40 aniversario de la Academia y de los Goya, ¿por qué Barcelona?

Evidentemente, el año del 40 aniversario teníamos que hacerlos en una ciudad que fuera incontestable. Y Barcelona es una gran ciudad, y además es el centro de producción de una parte sustancial de la historia del cine español. Si uno observa las distintas etapas por las que ha ido pasando nuestro cine, te das cuenta de que las películas que se hacían en Barcelona marcaban muchísimo. Los años 50 son los años del gran cine policíaco catalán, que tiene además, hoy en día, un valor testimonial increíble, porque es un cine muy en exteriores, muy callejero y popular. Hay grandes películas en esa etapa como Paco Rovira Beleta. Y luego en los años 60, toda la modernidad apareció desde la llamada Escuela de Barcelona, que fue un referente, además muy diferenciada del cine que se hacía en Madrid. Y qué decir de los 90: Bigas Luna, Isabel Coixet, gente importantísima. El cine catalán siempre ha sido un cine diferenciado. Barcelona ha sido una plaza fundamental en la historia del cine español.

Fernando Méndez-Leite,director de la Academia de Cine,fotografiado en el Hotel Palace de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Y no hay que olvidarse de Albert Serra, o de Bayona...

La situación actual, sin duda brillante, del cine español está muy marcada por el resultado de dos escuelas fundamentales, la ESCAC y la ECAM en Madrid, que curiosamente nacieron a la vez, el mismo año, y de manera más o menos espontánea. Siempre con planteamientos distintos, pero con una muy buena relación y conexión. Josep Maixenchs tuvo una visión cuando nadie más la tuvo.

Y las aulas se llenaron de mujeres.

Sí, eso posibilitó la incorporación de mujeres a los puestos de responsabilidad, no sólo en la dirección, sino en los equipos técnicos. En los años 80 no había más directoras que Pilar Miró y Josefina Molina, que hacía una película cada 4 años. Luego estaba Cecilia Bartolomé, que hizo una y tardó 15 años en hacer otra. No había ni una directora de fotografía. Había una sola directora de producción, Marisol Carnicero.

Pero estamos en 2026 y solo tres mujeres han ganado (en 4 ocasiones) el Goya a Mejor Director en 40 años.

Bueno, hay muchos Goyas a la ópera prima que sí los han ganado. Creo que hoy en día las directoras están muy bien consideradas en la industria y por la crítica. Están muy nominadas. Quedan cosas por hacer, evidentemente. Se habla mucho de desigualdad de salarios. Pero lo que se ha avanzado tiene tal magnitud que yo estaría tranquilo. Vamos en buena dirección. Tampoco puedes pedirle peras al olmo. En esta edición hay muchas productoras nominadas, por ejemplo, Y el poder está ahí, en la producción.

Fernando Méndez-Leite,director de la Academia de Cine,fotografiado en el Hotel Palace de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Hablemos de los abusos en el cine. Tras el caso de Carlos Vermut, siete guionistas se apartaron de la Academia en protesta por las acusaciones de varias mujeres a un miembro. ¿Ha hecho la Academia lo suficiente por atajarlos? ¿Podría hacer más?

Tenemos protocolos y trabajamos en ello con la máxima seriedad y dedicación. Yo creo que los abusos se producen en el mundo del cine en la misma medida que se producen en otros mundos profesionales. Y tampoco creo que haya que estar a la caza de los abusos. Hay que estar atentos a que no se produzcan, pero no a buscar debajo de las piedras a ver si alguien ha hecho algo. Eso también tiene un lado muy tremendo. De pronto puedes arruinar la carrera de cualquiera por algo que no esté demasiado claro. Yo creo que eso hay que hacerlo con una finura y con una responsabilidad absoluta. Creo que hoy en día en el cine hay muchas barreras para que eso no se produzca en los rodajes.

Las películas muy taquilleras casi nunca están nominadas. Todos sabemos que la nueva ‘Torrente’ será lo más visto en 2026. ¿No se ha planteado la Academia una manera de incluirlas?

Eso sería como un premio de consolación. Lo que sí se ha hecho, por ejemplo, es dar Goyas de Honor a gente que ha hecho ese tipo de películas, como Antonio Ozores o Jesús Franco. Cuando se estrenó el primer 'Torrente', a mí me pareció muy interesante. Y lo que está claro es que desde el punto de vista industrial cumplen una función. Pero creo que eso no tiene nada que ver con que los académicos consideren que no son las mejores películas del mundo y no las voten. Yo en eso he sido muy elitista toda mi vida. Siempre he pensado que solo había que hacer películas como las de Bergman.