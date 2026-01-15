'El templo de los huesos', 'El mal' y 'El sendero de la sal', entre los estrenos más destacados del fin de semana

En los estrenos de esta semana hay espacio para el terror con 'El mal', lo nuevo de Juanma Bajo Ulloa, además de 'Si pudiera te daría una patada', con reciente Globo de Oro para Rose Byrne; dos nombres propios del cine, Ralph Fiennes en '28 años después: el templo de los huesos', y Gillian Anderson en 'El sendero de la sal', y la ciencia ficción con 'El hombre menguante' son algunas de las novedades.

'28 años después: El templo de los huesos'

Ralph Fiennes vuelve a interpretar al Dr. Kelson en una película que dirige Nia DaCosta, en la que el médico persiste en la idea de conservar cierto sentido de la humanidad en un mundo que parece haberlo perdido, y el segundo como Jimmy Crystal, líder de un culto cruel y sanguinario. La película original se estreno a principios de 2002 '28 días después', con el virus de la rabia contagiando a la humanidad después de haber salido de un laboratorio; continuó en 2007 con '28 semanas después' y llega ahora la tercera pata para la trilogía.

'Turno de guardia'

'Turno de guardia', dirigida por Petra Volpe, se presentó en el último Festival de cine de Berlín; una cinta que refleja de una manera cercana y respetuosa el mundo de la enfermería a través del personaje de Floria. Leonie Benesch ('Sala de profesores') se pone en la piel de esta enfermera por el que ha conseguido su segunda nominación a los premios EFA de la Academia de Cine Europeo como Mejor Actriz del año. La película es también candidata a Mejor Película Europea en los Premios Goya 2026.

'El sendero de la sal'

Protagonizada por Gillian Anderson y Jason Isaacs, 'El sendero de la sal' fue un taquillazo en su estreno en Reino Unido donde superó los 10 millones de dólares. El guión de Rebecca Lenkiewicz está basado en las memorias de la corredora y escritora galesa Raynor Winn sobre los problemas financieros y legales por los que perdieron su granja familiar y el mazazo que supuso que le diagnosticaran a su marido una enfermedad degenerativa.

'La misteriosa mirada del flamenco'

Película chilena de Diego Céspedes, es un wester moderno con guión y dirección Tamara Cortés, vuelve a los 80 en el desierto chileno, donde Lidia, de once años, crece en el seno de una familia queer a la que les culpa de una misteriosa enfermedad que está empezando a propagarse, que se dice que se transmite a través de una sola mirada, cuando un hombre se enamora de otro.

'Si pudiera, te daría una patada'

Con su interprtación Rose Byrne ha conseguido el Globo de Oro a actriz principal, Oso de Plata a mejor interpretación en el Festival de Berlín Premio a la Mejor Interpretación Femenina en el Festival de Sitges. Byrne se mete en la piel de Linda, una mujer que intenta lidiar con la misteriosa enfermedad de su hija, su marido ausente, una persona desaparecida y una relación cada vez más hostil con su terapeuta.

'El mal'

"Dentro de cada monstruo hay un ser humano, dentro de cada ser humano hay un monstruo", reza en la promoción de la película que cuenta la historia de una ambiciosa periodista que es contactada por un inquietante personaje que le propone obtener el éxito escribiendo el libro sobre su talento: el de el mayor asesino de la historia. "'El mal' es básicamente una historia de suspense (...) que pretende mover al espectador a preguntarse sobre sus propias certezas, sobre su capacidad para amar, y para asumir su propio lado oscuro", ha dicho Bajo Ulloa.

'Polloliebre y el secreto de la marmota'

Un secreto sobre el pasado sale a la luz para arrastrar Polloliebre y sus amigos en una épica aventura en busca de una misteriosa marmota con el poder de modificar el pasado y tal vez, de salvar a su especie.

'El hombre menguante'

El director Jan Kounen desarrolla la historia de un hombre común que divide su vida entre su empresa de construcción naval y su familia, que ante un extraño e inexplicable fenómeno meteorológico durante un viaje por mar, comienza a menguar inexorablemente, sin que la ciencia pueda explicarlo.

'La bicicleta de Bartali'

Gino Bartali fue un héroe de la resistencia que utilizó su bicicleta, su reputación como ciclista de competición y su fama como ganador del Tour de Francia no sólo para engañar a las tropas alemanas que ocupaban Italia, sino también para ayudar a escapar a cientos de familias durante la Segunda Guerra Mundial. Una película de animación sobre la paz.

'La isla de la Belladona'

En una isla aislada del mundo, Gaëlle, de 30 años, cuida de un pequeño grupo de personas mayores. La llegada de un velero devuelve la alegría y la vida a la isla. Sin embargo, Gaëlle duda de las intenciones de los viajeros porque los ancianos comienzan a morir uno tras otro.

'Fuck the Polis'

Irma, una mujer madura, vuelve a hacer el viaje a Grecia que disfrutó veinte años atrás, esta vez acompañada por tres jóvenes. De isla en isla, entre el cielo y el mar, los viajeros leen, escuchan y viven, llevados por un anhelo de belleza y claridad.

'Al final de la escapada'

'Al final de la escapada' de Jean Luc Godard con sus saltos de eje, montaje discontinuo marcaron el cine moderno, no solo por la historia de amor, sino por las herramientas narrativas por lo que sigue siendo considerada como piedra angular del cine.