La Academia del Cine anuncia los nominados a los Goya 2026

La carrera por los Premios Goya 2026 da este martes un nuevo paso con el anuncio de los candidatos a los galardones más importantes de la industria del cine español, que se entregarán el 28 de febrero en Barcelona, en una ceremonia en la que suenan como favoritos títulos como 'Los domingos' o 'Sirat'.

La actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls serán los encargados de desvelar los nominados en esta 40 edición desde la Academia del Cine, a partir de las 16:40 horas, en un acto que se podrá seguir también en RTVE y Youtube. Tras la lectura, los nominados acudirán a la sede de la Academia para hacer declaraciones.

A esta edición optan 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estas producciones, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación, mientras que 67 son óperas primas. En cuanto a los guiones, 129 son originales y 42 adaptados. También concurren 18 filmes europeos y 15 iberoamericanos. El listado de cortometrajes que podrán ser nominados asciende a 48.

Está por ver si los 2.900 miembros de la academia, profesionales dedicados a las distintas especialidades de la creación cinematográfica, se decantan por seguir la estela de los premios entregados hasta ahora -los Forqué- y las nominaciones -los Feroz-. De ser así, una de las más nominadas será 'Los domingos', la película de Alauda Ruíz de Azúa sobre una joven que recibe la llamada de la vocación religiosa, y que se alzó con el galardón de los productores, al igual que su protagonista, Patricia López Arnáiz.

Competía en los Forqué con otros títulos que seguramente acapararán nominaciones a los Goya como 'Sorda', la ópera prima de Eva Libertad, 'Maspalomas', de José María Goenaga y Aitor Arregi -cuyo protagonista masculino, José Ramón Soroiz, se ha llevado ya reconocimientos como la concha de plata en San Sebastián por su interpretación de un hombre mayor gay - y 'Sirat', de Oliver Laxe. Esta última película, sobre un padre que busca a su hija en el mundo de las raves, es candidata por España a los Óscar y estaba nominada a los Globos de Oro entregados este domingo, donde fue superada por 'El agente secreto', del brasileño Kleber Mendonça Filho.

Otros títulos españoles que previsiblemente se escucharán este martes son 'Romería', de Carla Simón; 'La cena', de Manuel Gómez Pereira; 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay, 'Rondallas', de Daniel Sánchez Arévalo; y 'Wolfgang', de Javier Ruiz Caldera, todas ellas en las nominaciones de los Feroz, que entregan los informadores cinematográficos. Junto a ellas son posibles candidatas 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar y 'Un fantasma en la batalla', de Agustín Díaz Yanes, así como los documentales 'Tardes de soledad', de Albert Serra, y 'Flores para Antonio', de Elena Molina e Isaki Lacuesta. Como película de animación triunfó en los Forqué 'Decorado', de Alberto Vázquez, mientras 'Belén', de Dolores Fonzi, fue elegida película latinoamericana del año.