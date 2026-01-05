Empieza la carrera por los Oscar: 'Una batalla tras otra' triunfa en los Critics Choice Awards y 'Sirat' se va de vacío

'Una batalla tras otra', el filme dirigido por Paul Thomas Anderson y protagonizado por Leonardo DiCaprio, se alzó con el premio a la mejor película en la 31.ª edición de los Critics Choice Awards. 'Frankenstein' y 'Los pecadores', ambas con cuatro premios cada una, fueron otras de las triunfadoras en los galardones que anualmente concede a la Broadcast Film Critics Association y que también premian a lo mejor de la televisión con 'The Studio', 'Adolescencia' y 'The Pitt' como títulos más destacados.

'Una batalla tras otra', filme basado en la corrosiva novela 'Vineland' del escritor estadounidense Thomas Pynchon, se hizo con los premios a mejor película, mejor guión adaptado y mejor dirección para Paul Thomas Anderson. El galardón a la mejor comedia fue para la nueva entrega de la mítica saga 'Agárralo como puedas', protagonizada por Liam Neeson y Pamela Anderson.

En las categorías actorales, el premio a la mejor actriz fue para Jessie Buckley por 'Hamnet' y el de mejor actor fue para Timothée Chalamet por 'Marty Supreme'. Amy Madigan fue galardonada como mejor actriz de reparto por su trabajo en el fime de terror 'Weapons' y Jacob Elordi se llevó el de mejor actor de reparto por 'Frankenstein'. La nueva adaptación del clásico de Mary Shelley dirigida por Guillermo del Toro también se llevó los premios a mejor maquillaje y peluquería, mejor vestuario y mejor diseño de producción.

'El agente secreto', cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, se alzó con el premio a la mejor película internacional, categoría en la que competía con 'Sirat', filme dirigido por Oliver Laxe. La película española también optaba al premio al mejor sonido por el trabajo de Laia Casanovas, pero el galardón fue para 'F1: La película', el filme protagonizado por Brad Pitt que también se alzó con el galardón al mejor montaje.

Otra de las grandes triunfadoras de la gala, que se celebró en el Hangar Barker del Aeropuerto de Santa Mónica, California, y que de nuevo estuvo presentada por la comediante y actriz Chelsea Handler, fue 'Los pecadores', que se alzó con cuatro premios: mejor elenco, mejor guión adaptado, mejor banda sonora para Ludwig Göransson y mejor actor joven para Miles Caton. También brillaron 'Las guerreras k-pop', el popular filme de Netflix que se llevó los premios a mejor película de animación y mejor canción original por 'Golden'.

Series

En cuanto a las series, 'The Studio', la sátira de Apple TV sobre la industria de Hollywood, se alzó con el premio a mejor comedia, mejor actor de comedia para Seth Rogen y mejor actor secundario para Ike Barinholtz. También destacó 'The Pitt', el drama médico de HBO Max que se hizo con el premio a mejor serie dramática, mejor actor protagonista para Noah White y mejor actriz secundaria para Katherine LaNasa.

La otra gran triunfadora de los Critics Choice Awards fue 'Adolescencia', miniserie de Netflix que relata el caso de un joven acusado de asesinar a una compañera de colegio. La producción británica se alzó con el premio a mejor miniserie, mejor actor de miniserie para Stephen Graham, mejor actor secundario para Owen Cooper y mejor actriz secundaria para Erin Doherty.

Otras premiadas en televisión fueron Jean Smart, que se llevó el premio a mejor actriz de comedia por 'Haks', Rhea Seehorn, mejor actriz de drama por 'Pluribus', 'El juego del calamar', que se llevó el galardón a la mejor serie extranjera, 'Jimmy Kimmel Live!' que se alzó con premio al mejor 'talk show' o 'SoutOh Park' que fue premiada como mejor serie de animación.