La familia según Jim Jarmusch, Bob Esponja y 'Ariel' de Lois Patiño destacan en la cartelera de Navidad

Pocas cosas tan navideñas como los reencuentros familiares que precisamente centran el argumento de 'Father Mother Sister Brother', la película de Jim Jarmusch que se estrena en cines la misma semana que una aventura pirata de 'Bob Esponja', un documental sobre Eloy de la Iglesia y 'Ariel', de Lois Patiño, inspirada en 'La tempestad'.

Tragicomedia familiar en tres actos

El director estadounidense Jim Jarmusch ('Coffee and Cigarettes') consiguió el León de Oro en el último Festival de Venecia con esta tragicomedia sobre relaciones familiares en tres capítulos y llena de "sentimentalismo y poesía", en palabras de una de las protagonistas, Cate Blanchett, a la que acompañan en este filme Adam Driver, Charlotte Rampling y Tom Waits.

En esta película que se estrena el día de Nochebuena unos hermanos ya adultos se vuelven a juntar después de años sin verse, forzados a enfrentarse a tensiones no resueltas y a reevaluar sus tensas relaciones con unos padres emocionalmente distantes. Cada una de las tres historias tiene lugar en un lugar diferente: 'Father' en EE. UU., 'Mother' en Dublín, y 'Sister Brother' en París.

'Bob Esponja: Una aventura pirata', con Santiago Segura

Desesperado por demostrar que es un tío grande, Bob Esponja decide demostrar su valentía ante el señor Cangrejo siguiendo al Holandés Errante, el misterioso y legendario pirata fantasma que dobla en su versión original Mark Hamill -que aparecerá en carne y hueso al final de la película- y en su versión española Santiago Segura.

El cineasta y actor español ha asegurado que es "muy fan de los piratas", y por eso ha disfrutado tanto al doblar al personaje "malo, malo, pero simpático" que protagoniza esta frenética y divertida aventura animada que llega este jueves 25 a los cines dirigida por el estadounidense Derek Drymon.

'Homo Argentum', taquillazo argentino aplaudido por Milei

Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat ('El hombre al lado'), esta película se compone de 16 historias cortas protagonizadas por el actor Guillermo Francella ('El secreto de sus ojos') en las que se retratan diferentes personajes argentinos, un país donde tuvo dos millones de espectadores.

Uno de ellos fue el polémico presidente, Javier Milei, que alabó el filme porque a su juicio "deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)".

'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', un documental

El documental aragonés de Gaizka Urresti explora una de las figuras más transgresoras y controvertidas del cine español. Con una trayectoria marcada por la lucha contra la censura, el compromiso social y el retrato de la España de la Transición, el documental narra también la caída del realizador en la adicción y su posterior regreso al cine, su gran pasión.

'Ariel' , Lois Patiño se inspira en 'La tempestad'

Fábula experimental y cocinada a fuego lento en la que Lois Patiño (Vigo, 1983) se inspira en 'La tempestad' de William Shakespeare. Este proyecto, dice el también director de 'Samsara', nació como una "adaptación libre" de la obra del autor inglés, pero acabó abarcando otros textos del dramaturgo a modo de isla de los personajes donde todos habitan. La argentina Agustina Muñoz e Irene Escolar ('Un otoño sin Berlín') protagonizan esta historia que se desarrolla en una isla de las Azores y que se estrena el miércoles 24.

'Anaconda', una comedia con Jack Black

Dirigida por el estadounidense Tom Gormican ('Superdetective en Hollywood: Axel F.'). Jack Black ('Escuela de rock') y Paul Rudd ('Ant-Man') son dos amigos que siempre han soñado con hacer un 'remake' de su película favorita: 'Anaconda'.

Cuando una crisis de mediana edad les empuja a lanzarse por fin a la aventura, se adentran en la selva amazónica para empezar a rodar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su cómico y caótico plató de rodaje en una situación mortal.

'Abá y su banda', película brasileña de animación

En un reino de frutas, liderado por un rey sin fuerzas para seguir gobernando, un príncipe huérfano, la piña Abah, no acepta su destino y se ve obligado a afrontar conflictos entre sus sueños y sus responsabilidades.

'Vuelve corazón franjiverde', un documental sobre el Elche

El documental repasa desde dentro y con un enfoque emocional el reciente ascenso del equipo de fútbol Elche a Primera División, con momentos clave de la temporada del ascenso a través de imágenes inéditas y testimonios de jugadores, cuerpo técnico, propiedad y directiva. Dirigido por Toni Bestard ('I'm your father').