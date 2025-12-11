Valeria Golino interpreta a la escritora italiana que halló su fuerza e inspiración entre rejas
Goliarda Sapienza, actriz y novelista, es el personaje principal de 'La vida fuera', filme que muestra su paso por la cárcel y su posterior relación con sus compañeras
Quim Casas
'La vida fuera'
Dirección: Mario Martone
Intérretes: Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie
Estreno: 12/12/2025
Puntuación: * * *
Contada en tiempos alternos, dentro y fuera de la cárcel, ‘La vida fuera’ (que muy bien podría titularse también ‘La vida dentro’) reivindica la figura de Goliarda Sapienza, actriz, poeta y novelista italiana procedente de una familia anarquista y antifascista, que fue tratada con electroshocks, intentó suicidarse y, en 1980, fue encarcelada por vender joyas robadas.
Considerada una de las escritoras italianas más importantes del pasado siglo, Sapienza aparece en el filme que le ha consagrado Mario Martone como un personaje tan voluble como entero; una mujer curiosa que se hizo fuerte en la cárcel y mantuvo al salir estrechas relaciones con varias de sus compañeras de celda, a las que consideró sus mejores amigas tanto dentro como fuera.
El filme se construye a partir de la interpretación que Valeria Golino efectúa de Sapienza con distintas graduaciones: cuando busca cualquier tipo de trabajo porque están a punto de desahuciarla, se emborracha en el corazón de Roma, seduce con el intelecto y se expresa con el cuerpo. Martone demuestra buen gusto musical y hasta cinco canciones de Robert Wyatt (‘Memories’, “Little red ridding Hood hit the road’, ‘Blues in Bob Minor’, ‘The british road’ y su estupenda versión de ‘Round midnight’) se escuchan en diferentes momentos de la película.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a Lara Sanmartín, la corredora de la eterna sonrisa
- Adiós a la caña invasora: nace un nuevo paisaje en el río Segura
- Vivas a España y a la República en un pleno esperpéntico de la Asamblea en el que no faltó un niqab
- Ya hay fecha y hora para el Real Murcia-Betis de Copa del Rey
- Más de 2.000 murcianos estrenan el tranvibús en su primer día en marcha: “Es muy cómodo, mejor que el autobús”
- Más de 1.200 casas y pisos con okupas se venden en la Región de Murcia
- Los constructores presentan un recurso contra el desmantelamiento de Puerto Mayor: 'La obra es inviable económicamente
- Leonor, una más en la Jura de Bandera de San Javier mientras continúa su aprendizaje con discreción