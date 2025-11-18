'Sirat' y 'Tardes de soledad' encabezan las nominaciones de los Premios del Cine Europeo

La película 'Sirat', del director Óliver Laxe, con cuatro candidaturas, encabeza las nominaciones en los Premios del Cine Europeo, en los apartados de mejor película, dirección, guion y actor, por Sergi López. Dentro de la producción cinematográfica española del último año le sigue 'Tardes de soledad', de Albert Serra, que opta en las categorías de mejor película y mejor documental. El documental que se adentró en el universo íntimo del torero Roca Rey en un documental ya logró la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián en 2024.

El listado de nominados de la 38 edición de estos premios ha sido hecho público este martes en un acto celebrado en el Real Alcázar de Sevilla, sin acceso a la prensa, que ha puesto el broche al Festival de Cine europeo de Sevilla. El actor sevillano José Luis García Pérez ha sido uno de los encargados de la lectura de estas candidaturas. Este 2025, Sevilla ha recuperado la lectura de nominaciones, una cita ligada tradicionalmente al certamen hispalense hasta 2021. Desde este 2025, esta lectura de nominados se realizará la ciudad con carácter bianual. Los ganadores de estos premios, considerados los Oscar del cine en el viejo continente, serán anunciados en una gala el próximo 17 de enero en Berlín.

Por categorías, los candidatos a Mejor Película del Cine Europeo en 2026 son 'Sirat' (España, Francia) dirigida por Oliver Laxe, producida por Domingo Corral, Oliver Laxe, Xavi Font, Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar, Esther García, Oriol Maymó, Mani Mortazavi y Andrea Queralt; 'Tardes de soledad' (España, Francia) dirigida por Albert Serra, producida por Albert Serra, Montse Triola, Pedro Palacios, Luís Ferrón, Ricard Sales y Pierre-Olivier Bardet. Además, están nominadas en la misma categoría 'Arco' (Francia) dirigida por Ugo Bienvenu con producción de Natalie Portman, entre otros; 'Perro de dios' (Letonia, Estados Unidos) dirigida por Raitis Abele & Lauris Abele; '¡Fiume o morte!' (Croacia, Eslovenia, Italia) dirigida por Igor Bezinovic; 'Fue solo un accidente' (Francia, Irán, Luxemburgo) dirigida por Jafar Panahi; 'Little Amelie' (Francia) dirigida por Maïlys Vallade y Liane-Cho Han; 'Olivia y el terremoto invisible' (España, Francia, Bélgica, Suiza, Chile) dirigida por Irene Iborra Rizo; 'Riefenstahl' (Alemania) dirigida por Andres Veiel; 'Valor sentimental' (Noruega, Francia, Dinamarca, Alemania, Suecia) dirigida por Joachim Trier; 'Songs of slow burning earth' (Ucrania, Francia, Dinamarca, Suecia) dirigida por Olha Zhurba; 'El sonido de la caída' (Alemania) dirigida por Mascha Schilinski; 'Cuentos del jardín mágico' (República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Francia) dirigida por David Súkup; 'La voz de hind rajab' (Francia, Túnez) dirigida por Kaouther Ben Hania; 'Con Hasan en Gaza' (Alemania) dirigido por Kamal Aljafari.

En la categoría de Mejor documental, los nomimados son 'Tardes de soledad' (España, Francia) dirigida por Albert Serra; '¡Fiume o morte!' (Croacia, Eslovenia, Italia) dirigida por Igor Bezinovic; 'Riefenstahl' (Alemania), dirigida por Andres Veiel; 'Songs of slow burning earth' (Ucrania, Francia, Dinamarca, Suecia) dirigida por Olha Zhurba; 'Con Hasan en Gaza' (Alemania) dirigida por Kamal Aljafari.

En la categoría de Mejor largometraje de animación los nominados son 'Arco' (Francia) dirigida por Ugo Bienvenu; 'Perro de dios' (Letonia, Estados Unidos) dirigida por Raitis Abele & Lauris Abele; 'La pequeña Amelie' (Francia) dirigida por Maïlys Vallade y Liane-Cho Han; 'Olivia y el terremoto invisible' (España, Francia, Bélgica, Suiza, Chile), dirigida por Irene Iborra Rizo; 'Cuentos del jardín mágico' (República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Francia), dirigida por David Súkup, Patrik Pa, Leon Vidmar y Jean-Claude Rozec.

Como Mejor Director europeo, la disputa está entre Yorgos Lanthimos por 'Bugonia'; Oliver Laxe por 'Sirat'; Jafar Panahi por 'Fue solo un accidente'; Mascha Schilinski por 'El sonido de la caída' y Joachim Trier por 'Valor Sentimental'.

En la categoría de Mejor actriz europea, las nominadas son Leonie Benesch ('Late Shift'); Valeria Bruni Tedeschi ('Duse'); Léa Drucker ('Dossier 137'); Vicky Krieps ('Love me tender'); Renate Reinsve ('Valor Sentimental').

Los nominados a Mejor actor europeo son Sergi López ('Sirat'); Mads Mikkelsen ('El Último Vikingo'); Toni Servillo ('La Grazia'); Stellan Skarsgard ('Valor Sentimental'); Idan Weiss ('Franz').

El premio al Mejor Guión se disputa entre Santiago Fillol y Oliver Laxe por 'Sirat'; Jafar Panahi por 'Fue solo un accidente'; Mascha Schilinski y Louise Peter por 'Sound of Falling'; Paolo Sorrentino por 'La Grazia'; Eskil Vogt y Joachim Trier por 'Valor Sentimental'.

El Premio Descubrimiento Europeo - Premio Fipresci se juege entre 'Little trouble girls' (Eslovenia, Italia, Croacia, Serbia) dirigida por Urska Djukic; 'My father's shadow' (Reino Unido, Nigeria), dirigida por Akinola Davies Jr; 'On falling' (Reino Unido, Portugal), dirigida por Laura Carreira; 'One of those days when hemme dies' (Turquía, Alemania), dirigida por Murat Firatoglu; 'Sauna' (Dinamarca), dirigida por Mathias Broe; 'Under the grey sky' (Polonia), dirigida por Mara Tamkovich.

Por último, los académicos elegirán el Premio Europeo del Público Joven entre 'Arco' (Francia), dirigida por Ugo Bienvenu; 'I accidentally wrote a book' (Hungría, Países Bajos), dirigida por Nóra Lakos y 'Siblings' (Italia), dirigida por Greta Scarano.

Estos premios están promovidos por la Academia de Cine Europeo, de la que Juliette Binoche, galardonada con el Giraldillo de Honor en el recién clausurado Festival de Cine Europeo, de la que forman parte 5.400 miembros, con el objetivo de impulsar el patrimonio cinematográfico europeo.