Estreno de cine
Aronofsky da tumbos por su violenta versión de ‘Jo, qué noche’ en 'Bala perdida'
Nando Salvà
'Bala perdida'
Puntuación: ★★★☆☆
Director: Darren Aronofsky
Reparto: Austin Butler, Zoë Kravitz, Matt Smith, Regina King
Año: 2025
Estreno: 10 de octubre de 2025
Las películas sobre grupos rivales de maleantes excéntricos que persiguen bolsas llenas de dinero suelen compensar su dependencia de clichés y trampas argumentales recurriendo a la energía y descaro. Eso mismo es lo que Darren Aronofsky intenta en su aportación al subgénero, pero también trata de reconfigurar lo que debería ser una comedia de enredo ultraviolenta a la manera de las parábolas sobre sufrimiento corporal fundamentado en daños psicológicos que llenan su filmografía.
Mientras contempla la serie de humillaciones que un camarero sufre a manos de los villanos caricaturescos de diversas etnias que lo persiguen, ‘Bala perdida’ trae a la mente tanto a los falsos culpables hitchcockianos como algunas películas de Guy Ritchie y de los imitadores de Tarantino, e intenta con descaro erigirse en heredera espiritual de ‘Jo, ¡qué noche!’. Entretanto, quiere mantenerse frívola y amoral, pero la obsesión de Aronofsky por someter a sus protagonistas a castigos físicos la deja atrapada en tierra de nadie.
Es cierto que su retrato de la Nueva York de los 90, sórdida y vibrante, le confiere grandes dosis de electricidad y textura visual, pero se contenta con llenar ese escenario con un héroe que no hace nada interesante y varias secuencias de acción impetuosas pero huecas. Eso le basta para resultar entretenida, pero no más que algunas de las películas similares que criaban polvo en los videoclubs en la época que recrea.
Suscríbete para seguir leyendo
- Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas
- La Región se prepara para la DANA Alice con lluvias y tormentas en toda la Región
- Más de cinco horas sonando el 'Cumpleaños feliz' de madrugada en un colegio de Murcia
- La explotación laboral se paga cara: multa de 30.000 euros a una ETT por emplear a tres trabajadores sin papeles en Molina de Segura
- Abandona en el centro de salud de Los Dolores de Cartagena a una mujer tras agredirla sexualmente
- Investigan a dos empresarios de Puerto Lumbreras por la sustracción ilegal de más de 50 millones de litros de agua
- Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood
- Muy grave un hombre al explotar una furgoneta llena de botellas de ácido en una calle de Alcantarilla