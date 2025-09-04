Las películas de estreno en plataformas más destacadas de septiembre

Las nuevas películas de David Cronenberg y Spike Lee son sin duda los dos títulos más importantes de la lista de estrenos en ‘streaming’ más destacados del mes de septiembre, que también incluye un par de documentales protagonizados por actores de Hollywood y un ensayo sobre la magia del cine, una historia de amor futurista, dos reflexiones sobre la importancia de las redes sociales en nuestras vidas y dos películas de género sorprendentes y perturbadoras.

'Culpa cero', de Valeria Bertuccelli (2 de septiembre, Movistar+) El segundo largometraje a la vez dirigido y protagonizado por Bertuccelli -’La reina del miedo’ (2018) fue el primero-, es una comedia dramática centrada una escritora de autoayuda de gran éxito acusada de plagio de la noche a la mañana y que, lejos de asumir su responsabilidad, intenta justificarse de forma inaceptable. Con altas dosis de humor ácido, la película habla de un presente lleno de odio, de la hipocresía, el cinismo y la doble moral que las redes sociales estimulan y la sensación de impunidad que algunas personas sienten tras adquirir un poco de poder.

'Del cielo al infierno', de Spike Lee (5 de septiembre, Apple TV+) El quinto largometraje que Lee ha rodado junto al actor Denzel Washington es una reinterpretación de la intriga criminal ‘El infierno del odio’ (1963), dirigida por Akira Kurosawa y protagonizada por un magnate que se ve enfrentado a un espantoso dilema moral cuando, en vísperas de un acuerdo financiero de gran importancia, el secuestrador que iba a raptar a su hijo se ha llevado por error al hijo de su chófer. La nueva versión traslada el relato a Nueva York, y convierte a su protagonista en un productor musical, pero plantea la misma cuestión que su predecesora: ¿debería ese hombre echar por tierra su plan comercial para salvar a un chico que no es de su familia?

'A desert', de Joshua Erkman (5 de septiembre, Filmin) Premiada en el Festival de Sitges, cuenta la historia de un fotógrafo que recorre una América vaciada capturando al azar imágenes de fábricas abandonadas, antiguos cementerios de mascotas y lugareños. Una noche conoce y entabla amistad con dos misteriosos hermanos, y entonces su vida y la de quienes lo rodean cambian para siempre. Se trata de una fábula sobre los peligros que acechan bajo las superficies plácidas y los márgenes desgastados de los Estados Unidos.

'aka Charlie Sheen', de Andrew Renzi (10 de septiembre, Netflix) El actor Charlie Sheen experimentó un ascenso meteórico gracias a ‘Platoon’ (1986) y ‘Wall Street’ (1987), pero desde el principio de su carrera, e incluso después de convertirse en el actor de televisión mejor pagado de todos los tiempos gracias a la sitcom ‘Dos hombres y medio’, fue principalmente conocido por ser carne de tabloide a causa de escándalos y batallas personales que se convirtieron en espectáculos públicos. Ahora, después de siete años de sobriedad, se sirve de este documental para hablar con franqueza de su ascenso y su caída, su apetito de autodestrucción y el precio de moverse bajo entre las luces más brillantes y las sombras más oscuras de Hollywood.

'Cinéfilos', de Arnaud Desplechin (12 de septiembre, Filmin) Toda la obra de Desplechin está llena de referencias autobiográficas, pero esta mezcla de ensayo, documental y ficción es quizá la película en el que el cineasta francés se expone de forma más directa y frontal hasta ahora. En ella, el autor de películas como ‘Un cuento de Navidad’ (2008) y ‘Tres recuerdos de mi juventud’ (2015) se entrega por completo a celebrar su amor por el cine y contagia al espectador con su entusiasmo, guiándolo en un viaje a través de sus memorias cinematográficas e invitándolo a desentrañar junto a él el misterio de este arte.

'Ciudadanos soberanos', de Christian Swegal (15 de septiembre, Movistar+) En mayo de 2010, en Arkansas, una patrulla policial detuvo una furgoneta blanca y ese hecho desencadenó una cadena de acontecimientos que resultaría en las muertes de dos agentes y en las de Jerry y Joseph Kane, padre e hijo, ambos profundamente inmersos en el movimiento antigubernamental y ultraderechista conocido como Ciudadanos Soberanos y cuyos miembros sostienen que las leyes estadounidenses no tienen efecto sobre ellos. Esta película se basa en aquel suceso.

'Match: la reina de las apps de citas', de Rachel Goldenberg (19 de septiembre, Disney+) Inspirada en la historia de Whitney Wolfe Herd, que a partir de 2012, y pese a moverse en un entorno tan agresivamente masculino como la industria tecnológica, se convirtió en la milmillonaria más joven del mundo tras contribuir a la creación y el lanzamiento de la aplicación de citas Tinder -hasta que el aumento de las tensiones internas y episodios de acoso sexual la llevaron a abandonarla- y, posteriormente, desarrollar una nueva app empodera a las mujeres y les ofrece herramientas para decidir por sí mismas su propio destino romántico.

'Los sudarios', de David Cronenberg (19 de septiembre, Filmin) Autor de obras visionarias como ‘Videodrome‘ (1983), ‘Inseparables‘ (1988) y ‘Crash‘ (1996), Cronenberg perdió hace unos años a manos del cáncer a la mujer que había sido su esposa durante cuatro décadas, Carolyn Cronenberg, y esta película es una reflexión sobre el dolor causado por esa tragedia. Su protagonista, encarnado por un Vincent Cassel obviamente caracterizado para parecerse físicamente al propio Cronenberg, inventa una tecnología que le permite tener imágenes en 3D del interior de la tumba de su mujer para poder contemplar sus restos a través de una app, y a causa de ello cree verse envuelto en una trama de ciberespionaje internacional.

'Marlee Matlin: not alone anymore' (19 de septiembre, Filmin) En 1987, con apenas 21 años, Marlee Matlin hizo historia al convertirse, gracias a su interpretación en ‘Hijos de un Dios menor’ (1986), en la primera actriz sorda en ganar un Oscar. Aquel momento no solo la convirtió en la cuarta intérprete en obtener una estatuilla por su primera película, sino que también la sometió a un intenso escrutinio. En esta película, Matlin reflexiona sobre su vida en su lengua materna, la de signos, y explora las complejidades de lo que significa ser una pionera.

'Contigo todo', de William Bridges (26 de septiembre, Apple TV+) Transcurre en un futuro cercano en el que los avances científicos permiten emparejar a cualquiera con su alma gemela y en el que a causa de ello Simon (Brett Goldstein) y Laura (Imogen Potts), amigos desde la universidad, pierden el contacto. Tras pasar más de una década recorriendo los caminos respectivos que el destino les ha trazado -matrimonio, hijos y tragedia- a pesar de sentir que están destinados a estar juntos, llega un momento en el que resistirse a esa sensación ya no es una opción.

