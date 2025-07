'La acusación', un filme sobre las denuncias por acoso en las escuelas que busca entender todos los puntos de vista

Este viernes llega a las salas ‘La acusación’, película francesa que propone una mirada complementaria al tema del acoso sexual en las escuelas. La situación que plantea el relato la vivió en primera persona el director del filme, Teddy Lussi-Modeste, cuando daba clases de francés en una escuela de los suburbios de París.

El protagonista de ‘La acusación’, Julien, enseña Literatura en el instituto. En las primeras escenas se le ve suelto y en buena sintonía con la mayoría de sus alumnos. Al dar un ejemplo en clase para explicar lo que es el asteismo –la figura retórica en la que elogias a alguien cuando finges que lo estás criticando–, se centra en una de las chicas más introvertidas de la clase, Leslie.

Ella se ruboriza, se siente visiblemente molesta. Las palabras del profesor son mal entendidas y provocan risas en el resto de los alumnos, que inmediatamente comienzan a hacer comentarios con el supuesto interés del profesor en la muchacha. Añadamos que dos de las alumnas tienen poca simpatía por el profesor –elemento dramático necesario para la funcionalidad del guion– y que Leslie vive aterrada y dominada por su chulesco hermano. La joven se siente intimidada, cree ver algo que no existe, pero que resulta plausible, y denuncia a Julien porque según ella está intentando seducirla.

La acusación no es falsa en el sentido estricto de la palabra, ya que Leslie lo experimenta de esta manera, pero el filme no demoniza a nadie, en todo caso los que salen peor parados son el director del centro y algunos otros profesores, que en ningún momento intentan entender a las dos partes y solo velan por sus intereses.

La mirada de Audrey Diwan

El guion lo ha escrito Lussi-Modeste con Audrey Diwan, directora de 'El acontecimiento' –adaptación de la novela de Annie Ernaux sobre el derecho al aborto en los años 60 en Francia– y coguionista de 'Solo para mí', filme de Valérie Donzelli en torno a una mujer dominada por su pareja celosa y posesiva. Lussi-Modeste participó en el guion de 'Una chica fácil', película sobre la liberación de dos chicas que dirigió Rebecca Zlotowski, quien a su vez escribió la reciente versión de 'Emmanuelle' en clave feminista realizada por Diwan. La cuadratura del círculo pero, sobre todo, la intención de ser lo más objetivo posible ante los hechos tratados.

Porque lo más interesante de 'La acusación', además de su honesta reivindicación del derecho a la intimidad sexual –Julien es gay, pero no quiere utilizar su condición homosexual para librarse de las acusaciones de Leslie: "sería la primera vez que ser homosexual me sirve para algo", viene a decir–, reside en el intento de comprender y aprender de todos los puntos de vista que propone el relato.

Errores y malentendidos

Julien se equivoca en algunas cosas: en su deseo, lícito y hasta noble, de recompensar a los cuatro o cinco alumnos que más se han esforzado durante el curso, los invita a un kebab, y eso, evidentemente, le genera antipatías de otros alumnos y una cierta incomodidad en algunas de las que han sido invitadas.

Una de ellas es Leslie, y en la secuencia en la que comen en el kebab una frente al otro, la forma que tiene el director de filmarlos a ambos nos hace entender a la perfección que la muchacha pueda pensar que el profesor quiere intimar con ella. No es así, pero las imágenes delatan a veces comportamientos de los que quizá no seamos conscientes. Julien no desea a Leslie, pero ella puede interpretar que sí la desee. 'La acusación' aporta, pues, otro elemento de conocimiento a la triste realidad de las intimidaciones sexuales y los abusos de poder en escuelas y centros de todas las características.

