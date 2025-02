Las patatas fritas de Bonilla a la Vista se comerán en la gala de los Oscars

Las patatas fritas de Bonilla a la Vista formarán parte del evento cinematográfico más importante del mundo. La empresa coruñesa ha anunciado que su famoso snack se servirá en el menú que degustarán los invitados en la previa y en el post de la gala de los Oscars.

Estados Unidos ha sido el último país en unirse a este fenómeno mundial. Las patatas fueron presentadas en el programa de Oprah Winfrey, la presentadora americana más influyente. Esto disparó las ventas de las patatas, que se convirtieron en todo un éxito en el país.

Además, el diario The New York Times, el más prestigioso del país, las incluyó en una lista de 15 regalos que hay que hacer a amantes de la comida. "La textura es excelente: ligera, supercrujiente y casi hojaldrada. Están bien condimentadas, pero no demasiado saladas", afirma la editora senior Marguerite Preston.

Éxito internacional

Con su llegada a la gala de los Oscars, las patatas Bonilla a la Vista cierra un círculo que inició con su aparición en la película coreana 'Parásitos', ganadora del Óscar a mejor película en la edición de 2020. En el país asiático son todo un fenómeno y también se ha visto al popular grupo de K-Pop BTS posar con ellas en una sesión de fotos.

Que las patatas de Bonilla a la Vista lleguen lejos de nuestras fronteras es algo que viene de lejos. Ya en los 90 una de sus bolsas formó parte de una sesión de fotos de la prestigiosa firma Maison Balmain.

Actualmente, estas patatas se venden en 23 países, la mayoría europeos aunque también llegan a sitios tan dispares como Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Panamá o Taiwán. La fábrica arteixana produce unas 400 toneladas de patatas fritas al año. En torno al 15% de esa producción es exportada al extranjero.