'Emilia Pérez' con cuatro Globos de Oro y 'The Brutalist' con tres fueron las dos grandes triunfadoras de la edición 82 de estos premios, mientras que la serie 'Shogun' arrasó en las categorías de televisión con cuatro galardones.

Mejor película dramática

GANADORA The Brutalist

A Complete Unknown

Cónclave

Dune: Parte 2

Nickel Boys

Septiembre 5

Mejor película de comedia o musical

Anora

Rivales

GANADORA Emilia Pérez

A Real Pain

La sustancia

Wicked

Mejor actriz de drama

Pamela Anderson, por The Last Showgirl

Angelina Jolie, por Maria

Nicole Kidman, por Babygirl

Tilda Swinton, por La habitación de al lado

GANADORA Fernanda Torres, por Aún estoy aquí

Kate Winslet, por Lee

Mejor actriz de comedia o musical

Amy Adams, por Nightbitch

Cynthia Erivo, por Wicked

Karla Sofía Gascón, por Emilia Pérez

Mikey Madison, por Anora

GANADORA Demi Moore, por The Substance

Zendaya, por Rivales

Mejor actor de drama

GANADOR Adrien Brody, por The Brutalist

Timothée Chalamet, por A Complete Unknown

Daniel Craig, por Queer

Colman Domingo, por Sing Sing

Ralph Fiennes, por Cónclave

Sebastian Stan, por El aprendiz

Mejor actor de comedia o musical

Jesse Eisenberg, por A Real Pain

Hugh Grant, por Heretic

Gabriel LaBelle, por Saturday Night

Jesse Plemons, por Kinds of Kindness

Glen Powell, por Hit Man

GANADOR Sebastian Stan, por A Different Man

Mejor dirección

Jacques Audiard, por Emilia Pérez

Sean Baker, por Anora

Edward Berger, por Conclave

GANADOR Brady Corbet, por The Brutalist

Coralie Fargeat, por La sustancia

Payal Kapadia, por La luz que imaginamos

Mejor guion

Emilia Pérez

La sustancia

A Real Pain

The Brutalist

GANADORA Cónclave

Mejor actor de reparto

Denzel Washington, por Gladiator II

GANADOR Kieran Culkin, por A Real Pain

Guy Pearce, por The Brutalist

Jeremy Strong, por El aprendiz

Yura Borisov, por Anora

Edward Norton, por A Complete Unknown

Mejor actriz de reparto

• Ariana Grande, por Wicked

• GANADORA Zoe Saldaña, por Emilia Pérez

• Felicity Jones, por The Brutalist

• Selena Gomez, por Emilia Pérez

• Margaret Qualley , por La sustancia

• Isabella Rossellini, por Cónclave

Mejor película de animación

GANADORA Flow, un mundo que salvar

Del revés 2

Memorias de un caracol

Vaiana 2

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas

Robot Salvaje

Mejor película de habla no inglesa

La luz que imaginamos

GANADORA Emilia Pérez

La chica de la aguja

Aún estoy aquí

La semilla de la higuera sagrada

Vermiglio

Mejor banda sonora

Volker Bertelman, por Cónclave

Daniel Blumberg, por The Brutalist

Kris Powers, por Robot salvaje

Clément Dúcol, Camille, por Emilia Pérez

GANADORA Trent Reznor y Atticus Ross, por Rivales

Hans Zimmer, por Dune: parte dos

Mejor canción original

Beautiful That Way, de The Last Showgirl

Compress/Repress, de Rivales

GANADORA El Mal, de Emilia Pérez

Forbidden Road, de Better Man

Kiss the Sky, de Robot Salvaje

Mi Camino, de Emilia Pérez

Mejor película taquillera

Deadpool & Lobezno

Del revés 2

Gladiator 2

GANADORA Wicked

Bitelchús Bitelchús

Robot Salvaje

Twisters

Alien: Romulus

TELEVISIÓN

Mejor serie de drama

Chacal

GANADORA Shôgun

Mr. & Mrs. Smith

La diplomática

Slow Horses

El juego del calamar

Mejor serie de comedia o musical

Colegio Abbott

The Bear

The Gentlemen

GANADORA Hacks

Nadie quiere esto

Solo asesinatos en el edificio

Mejor actriz de serie de drama

Kathy Bates, por Matlock

Emma D'Arcy, por La casa del dragón

Maya Erskine, por Mr. & Mrs. Smith

Keira Knightley, por Palomas negras

Keri Russell, por La diplomática

GANADORA Anna Sawai, por Shôgun

Mejor actor de serie de drama

Donald Glover, por Mr & Mrs Smith

Jake Gyllenhall, por Presunto inocente

Gary Oldman, por Slow Horses

Eddie Redmayne, por Chacal

GANADOR Hiroyuki Shanada, por Shôgun

Billy Bob Thornton, por Landman: Un negocio crudo

Mejor actriz de serie de comedia o musical

Kristen Bell, por Nadie quiere esto

Quinta Brunson, por Colegio Abbott

Ayo Edebiri, por The Bear

Selena Gomez, por Solo asesinatos en el edificio

Kathryn Hahn, por Agatha, ¿quién si no?

GANADORA Jean Smart, por Hacks

Mejor actor de serie de comedia o musical

GANADOR Jeremy Allen White, por The Bear

Adam Brody, por Nadie quiere esto

Ted Danson, por Un hombre infiltrado

Steve Martin, por Solo asesinatos en el edificio

Jason Segel, por Terapia sin filtro

Martin Short, por Solo asesinatos en el edificio

Mejor actriz de reparto de televisión

Liza Colón-Zayas, por The Bear

Hannah Einbinder, por Hacks

Dakota Fanning, por Ripley

GANADORA Jessica Gunning, por Mi reno de peluche

Allison Janney, por La diplomática

Kali Reis, por True Detective: Noche Polar

Mejor actor de reparto de televisión

GANADOR Tadanobu Asano, por Shogun

Javier Bardem, por La historia de Lyle y Erik Menendez

Harrison Ford, por Terapia sin filtro

Jack Lowden, por Slow Horses

Diego Luna, por La máquina

Ebon Moss-Bachrach, por The Bear

Mejor miniserie o película para televisión

GANADORA Mi reno de peluche

Disclaimer

La historia de Lyle y Erik Menendez

El pingüino

Ripley

True Detective: Noche polar

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

GANADORA Jodie Foster, por True Detective: Night Country

Cate Blanchett, por Disclaimer

Sofía Vergara, por Griselda

Cristin Milioti, por El pingüino

Kate Winslet, por El régimen

Mejor actor en miniserie o película para televisión

GANADOR Colin Farrell, por El Pingüino

Richard Gadd, por Mi reno de peluche

Kevin Kline, por Disclaimer

Cooper Koch, por Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez

Ewan McGregor, por Un caballero en Moscú

Andrew Scott, por Ripley

Mejor interpretación de monólogo de comedia

Jamie Foxx, por Jamie Foxx: What Had Happened Was

Nikki Glaser, por Nikki Glaser: Someday You'll Die

Seth Meyers, por Seth Meyers: Dad Man Walking

Adam Sandler, por Adam Sandler: Love You

GANADORA Ali Wong, por Ali Wong: Single Lady

Ramy Youseff, por Ramy Youssef: More Feelings