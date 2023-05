Veo, veo. ¿Qué ves? Una murciana. ¿Y qué murciana es? (...) ¡No, no, no! ¡Eso no, no, no! ¡Eso no, no, no! ¡No es así! Pues sí, si es así. De hecho, no es una sola murciana, son tres, pero ella es la que debuta en Netflix el próximo 26 de mayo: Teresa Rabal. La hija del legendario Paco Rabal y de la adorada Asunción Balaguer siente que el audiovisual la ha "redescubierto" después de 40 años alejada de las cámaras gracias a su actual papel en Tin & Tina, en la que comparte cartel con los protagonistas e intérpretes 'de la tierra' Jaime Lorente y Milena Smit.

"La industria me encasilló en los niños y ahora empiezan a descubrir que Teresa Rabal había hecho otras cosas. Me han acogido genial, no en vano, los de ahora eran los niños de Veo Veo, de antes", ha explicado la actriz en una entrevista en Por fin no es lunes, en la que se ha abierto en canal. La cantante que arrasó en la música infantil en los ochenta y los noventa ha confesado que se "sentía más actriz que cantante", a pesar del éxito que le dio esta faceta. "La canción me ha dado éxitos increíbles y por eso me alejé de la interpretación. No me quise marchar del cine. Es un mundo en el que puedes trabajar hasta los 90 años, como hizo mi madre", ha reflexionado, a la vez que ha mencionado a Balaguer, que falleció en 2019 y a la que se pudo ver por última vez en pantalla cuatro años antes en El chiringuito de Pepe (Telecinco). Milena Smit: “Trabajar de todo antes de ser actriz me ha ayudado a tener valores” Teresa Rabal es consciente de que "el cine y la televisión, especialmente la forma de hacerlo, ha cambiado mucho". Sin embargo, "ser actriz sigue siendo lo mismo": "Después de tanto tiempo he llegado a esa conclusión y los jóvenes necesitan gente mayor cerca. Yo aprendí mucho de la gente mayor". A eso suma que "la inactividad" es algo que la "mata". Fue tal su éxito y su presencia en televisión que, con tanta actividad en la gran pantalla la presentadora llegó a "tener callos en las manos de sujetar el micrófono", pero no olvida que su debut fue en el séptimo arte a los nueve años, nada más y nada menos que con Luis Buñuel (Viridiana). De esa experiencia recuerda con total exactitud que no sabía saltar a la comba como se requería para una de las escenas y fue otra actriz la que la dobló haciéndolo. "Me sentó fatal y cuando Buñuel me preguntó '¿sabes subir a los árboles?' para otra de las escenas le dije que sí", explica entre risas. Luego vino el teatro y algún largometraje, entre ellos uno con Mario Camus, además de su participación en Estudio 1 y Novela en la época dorada de los dramáticos en TVE. Las luces del cine se acabaron para ella. "Quiero hacer cine, teatro y series, pero que sea como vengan las cosas. Que la gente vea y contemple mi trabajo y, si vienen los proyectos, los hago", declara. A continuación, ha recordado a sus padres. Jaime Lorente: "Recrear escenas de una violencia tan extrema no es fácil" Sobre Paco Rabal y Asunción Balaguer La actriz siempre ha dicho, y reafirma, que "en carácter" se parece a su padre, aunque a medida que cumple años es "igual que su madre", se lo "dice todo el mundo", y el propio Jaime Cantizano lo ha confirmado en la entrevista. Paco Rabal ha seguido presente en la conversación. "No quiero ser un bulto negro, como decía mi padre. Me quiero ir como él, de repente, bailando con una copa de champán. Quiero trabajar hasta que deje de ser autónoma", ha confesado. Y así está siendo. Tras "dos años de reflexión y de adaptarse" a sus hijos -después de que su marido enfermara y muriera-, Teresa Rabal regresó a las salas de cine con Tin & Tina y ahora debuta en el streaming con este título que "no es una película de terror". Es, aclara, "una crítica a la Biblia y a la religión mal entendida, al machismo de entonces. No es terror, es inquietante". En el film la murciana interpreta a Sor Asunción, "una monja de las antiguas, de las que piensa que la letra con sangre entra". El 26 de mayo estreno en Netflix (@NetflixES) de 'Tin y Tina', película dirigida por Rubin Stein y protagonizada por @milenasmitm. #TinyTina pic.twitter.com/tpYoCOetlS — CRAM TALENT (@cram_talent) 30 de abril de 2023 Dirigida por Rubin Stein, la película cuenta la historia de una joven pareja que, tras un aborto traumático, adopta a dos hermanos que viven en un convento. Su obsesión por la religión pronto perturba a la familia. Una cinta que solo ha recibido elogios por parte de la crítica.