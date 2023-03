Nancy Meyers es conocida por ser directora de películas como El becario, No es tan fácil, Cuando menos te lo esperas, The Holiday (Vacaciones) o ¿En qué piensan las mujeres? La realizadora estaba preparando una película para Netflix protagonizada por Penélope Cruz y Scarlett Johansson, filme que finalmente ha sido cancelado por problemas de presupuesto.

Según fuentes citadas por The Hollywood Reporter, Netflix y Meyers no pudieron llegar a un acuerdo respecto al presupuesto. Se dice que Meyers pidió un presupuesto de al menos 150 millones de dólares, pero el estudio no quería pasar de los 130 millones. Aparentemente, se trataba de un coste demasiado elevado para un género que suele moverse en presupuestos mucho más modestos. Y es que, con la cifra pedida por Meyers, podría haber sido la comedia romántica más cara de todos los tiempos.

El reparto iba a contar con Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Michael Fassbender y Owen Wilson. Además de dirigir, Meyers iba a ejercer como guionista y productora. La trama giraba en torno a una joven guionista y directora, encarnada por Johansson, que se enamora de un productor. Después de rodar varias películas exitosas juntos antes de separarse, los protagonistas se ven obligados a volver a trabajar codo con codo cuando surge un nuevo gran proyecto.

La historia tenía algunos puntos en común con la vida de Meyers. La directora y su colega guionista y productor Charles Shyer fueron pareja sentimental y profesional durante años, trabajando en películas como La recluta Benjamin, Baby, tú vales mucho, Tú a Londres y yo a California o El padre de la novia.