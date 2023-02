El cine español vivió anoche su momento más importante del año con la celebración de los Premios Goya. La gala, que tuvo lugar en Sevilla, estuvo presentada por Antonio De la Torre y Clara Lago. Tras un inicio que hicieron en pareja, luego cada uno tuvo la oportunidad de brillar en solitario. Y Clara Lago, aprovechó ese momento para hacer una confesión sobre sus inicios.

La presentadora iba bajando las escaleras e intercambió unas palabras con Miguel Herrán, a quien uso de punto de partida para su discurso recordando cuando el joven actor recibió el Goya a actor revelación.

"Lo que dijo Miguel cuando ganó fue 'gracias Daniel, has conseguido que un chaval sin ganas de nada descubra un mundo nuevo y se aferre a esta vida como si no hubiera otra. Me has dado una vida'", recordaba. "Es fuerte eh. Quiero decir, son puntos de inflexión. A mí me pasó de hecho", continuó.

"Hubo una película que me cambió la vida. En el 98, mis padres me llevaron al cine y yo me quedé embelesada mirando un cartel y entonces le dije a mi madre 'esa es la peli que quiero ver'. A ver, que era para mayores de 13 y yo tenía 8 pero bueno, eran los 90, así que entramos", bromeó con el aplauso cómplice del público. Y mientras esta breve ovación tenía lugar, ella se fue acercando a Penélope Cruz.

"Y al salir de ver 'La niña de tus ojos' pensé: 'Quiero ser como ella'. Así que gracias Penélope, por ser esa luz que alumbró mi camino. Por todo el talento, arte, inspiración y humanidad que le regalas al mundo. Te estaremos eternamente agradecidos", le dijo a la actriz, que se levantó para abrazarla visiblemente emocionada. Mientras ambas se fundían en esa abrazo, se pudo escuchar a la oscarizada intérprete decirle a la presentadora: "Gracias a ti". En ese momento también se pudo ver la reacción de Mónica Cruz, con los ojos llorosos y aplaudiendo sin parar.