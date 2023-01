Casi 111 años después del hundimiento del Titanic (1912) y cuando han pasado ya 25 desde que la película de James Cameron llegará a la gran pantalla (en 1997), el largometraje regresa a los cines para celebrar sus bodas de plata. En un principio se desconocía si el lanzamiento se haría en la misma fecha en todos los territorios españoles y qué salas serían las que proyectarían la exitosa cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Ahora se van calentando los motores para reventar aforos, por lo que ya se conocen estos datos: dónde y cuándo se podrá ver en la Región de Murcia.

Titanic es Historia del Cine: es la tercera cinta más taquillera de todos los tiempos, solo por detrás de Avatar (también de James Cameron) y Avengers: Endgame (Marvel). Asimismo, logró otro difícil récord, el de acumular 89 galardones, de ellos once premios Oscar de los catorce a los que aspiraba: Mejor película, Mejor director, Mejor fotografía, Mejor montaje, Mejor dirección de arte-dirección de decorados, Mejor diseño de vestuario, Mejor banda sonora dramática original, Mejor canción original, Mejor sonido, Mejor edición de efectos de sonido y Mejores efectos visuales. Sigue siendo la película que más estatuillas ha logrado, junto a Lawrence de Arabia y El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey.

Las cifras que marcó también son legendarias. Tras un rodaje de 160 días y un vaticinio de fracaso por parte de varios expertos debido a su elevadísimo coste de producción, recaudó más de 8,6 millones de dólares en taquilla en un solo día. En una semana ya alcanzaba los 52,9 millones y cerró su ciclo con más de 1.800 a nivel internacional. Ninguna otra había superado esos números, hasta la llegada de Avatar y sus 2.700 millones. Por supuesto, no hubo crítica mala a la película, que se mantuvo como la más vista en salas de Estados Unidos y Canadá durante 16 semanas consecutivas, y se mantuvo diez semanas más en el Top 10.

Reestreno en 2012

Ya en 2012, Titanic volvió a la gran pantalla en 3D por el centenario de la partida del transatlántico de Inglaterra (entre estreno y reestreno, la película suma más de 2.180 millones de dólares de recaudación) con rumbo a Nueva York. Esta última vez ha sido Jon Landu, uno de los productores con los que suele trabajar James Cameron, quien anunció el reestreno de 2023 en todo el mundo. Una versión remasterizada en 3D y 4K HDR -con High Frame Rate (alta velocidad de fotogramas)-. Dado que la historia aborda tanto el gran drama del hundimiento del buque como la cautivadora historia de amor, aprovecharán el Día de San Valentín para su programación.

Cuándo y a qué cines llega Titanic en la Región de Murcia

Teniendo en cuenta que este 2023 la efeméride coincide con un sábado, el reestreno de Titanic será el viernes 10 de febrero en la Región de Murcia, al igual que en el resto de España, y ya se conocen los cines en los que se proyectará.

Neocine, la exhibidora con más pantallas en la Región, y Cinesa publican ya en su web la ficha técnica del 'Reestreno de Titanic', de modo que confirman así que la incluirán en la cartelera de sus diferentes salas, que son las siguientes:

Neocine Centrofama (Murcia)

Thader (Murcia)

Myrtea (Murcia)

Espacio Mediterráneo (Cartagena)

Mandarache (Cartagena)

Vega Plaza (Molina de Segura)

Dos Mares (San Javier) Cinesa Nueva Condomina (Murcia)

Cuándo salen a la venta las entradas

Habrá que estar muy pendiente a este dato, dado que por tratarse de un evento tan especial podrían organizarlo de una forma excepcional. La expectación es máxima, y no sería extraño que las entradas se agotarán en breve, desde que se pongan a la venta en taquilla y online. Normalmente, entre domingo y lunes ya se pueden adquirir sin problema las entradas de una película que se estrena el siguiente fin de semana.

Cómo cambió la vida de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio

El equipo apostó por dos jóvenes actores para dar vida a sus personajes protagonistas, Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater. Fue una decisión arriesgada: pese a que ya eran conocidos por otros trabajos y habían demostrado talento, sin duda existían estrellas internacionales con una carrera mucho más consolidada. Sin embargo, la quiniela tuvo premio, para la producción y para los intérpretes.

Esta película les cambio la vida y el rumbo de la misma. Desde entonces, ambos son enormemente valorados internacionalmente. Ella, por bordar a esa chica asfixiada por el ritmo de la alta sociedad; él, por dar carisma al chico de tercera clase que logró inspirarle la libertad y el entusiasmo que tanto anhelaba. Esa fama la han ido reforzando con el tiempo, con sus trabajos y con sus apariciones y mensajes que han lanzado a la sociedad.

En 2016, Kate Winslet (Inglaterra, 1975) recordó a su profesor al ganar el Bafta, el que le dijo a sus 14 años que debería "conformarse con papeles de gorda". Además, cargó contra la homofobia en Hollywood en The Times: "No podría decirte la cantidad de jóvenes intérpretes a los que conozco, algunos muy famosos, que están aterrorizados por el hecho de que su sexualidad sea revelada y de que eso se interponga en su camino a la hora de ser escogidos para papeles heterosexuales".

Por otro lado, prohibió que se retocará su figura en la serie de HBO Mare of Easttown, en una escena sexual en la que se le ve tripa, la misma que el director quería recortar. Su respuesta fue "no te atrevas", además de impedir que se hiciera lo mismo con su rostro en el póster promocional: “Chicos, sé cuántas arrugas tengo en los ojos, por favor, devolvedlas todas”.

Con 40 años se encontró con una compañera que la acosaba en el colegio por su peso, y se dirigió a ella. "Estaba trabajando en una tienda de artículos de belleza, me acerqué y le dije: quiero agradecerte que fueses tan perra, porque me hiciste más fuerte”, explicó en la CBS la que en 2009 fue la actriz más joven en conseguir un mayor número de nominaciones por parte de la Academia de Hollywood. Arrebató el galardón a Meryl Streep, Melissa Leo, Anne Hathaway y Angelina Jolie con su papel en The Reader.

Finalmente, hace unos días su nombre se viralizó por su empática actitud con una joven periodista durante una entrevista y por hablar abiertamente del calvario que sufrió tras el estreno de Titanic: "Por lo visto yo estaba demasiado gorda. ¿Por qué fueron tan malos conmigo? Ni siquiera estaba gorda (...) Me hubiera gustado decírselo a los periodistas. Ahora habría respondido de otra forma: ‘No te atrevas a tratarme así. Soy una mujer joven. Mi cuerpo está cambiando. Estoy lidiando con todo. Estoy profundamente insegura, estoy aterrada. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Fue bullying".

Kate Winslet: "La prensa tiene que dejar de juzgar el físico de las mujeres porque alimentan la aspiración de chicas jóvenes a cuerpos perfectos que no existen". pic.twitter.com/fKthGxWnXs — Kamchatka (@kamchatka_es) 14 de enero de 2023

En lo que se refiere a Leonardo DiCaprio (California, 1974), su frase "soy el rey del mundo" fue un vaticinio. Cuenta con tanto respeto y admiración que su Oscar por El renacido, el que tanto se hizo esperar tras cinco nominaciones, fue de los más celebrados. Los vídeos en los que la gente vitoreaba por ello se hicieron virales. Cada vez que la Academia lo incluía como uno de los aspirantes a la estatuilla, la expectación de la gala era máxima por el actor y activista medioambiental.

El 10 de febrero toca volver a embarcar con ambos en el buque de los sueños, el que aparece en una de las pocas películas de tan larga duración que se siguen viendo una y otra vez (y otra, y otra...).