Tras el éxito de 'Puñales por la espalda' (2019), que recaudó más de 311 millones de dólares en todo el mundo, Rian Johnson renueva la fórmula y sube el tono satírico de esta comedia de misterio en una secuela que define como "un grito contra la estupidez" y que llega a los cines, de forma limitada, el 23 de noviembre.

Daniel Craig, en el papel del elegante y sarcástico detective Benoit Blanc, es el único que repite en el reparto de 'Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion', que cuenta además con Edward Norton, Kate Hudson, Janelle Monáe, Dave Bautista o Kathryn Hahn.

Johnson les saca de la fría Inglaterra para trasladarles a una paradisíaca isla griega donde un multimillonario empresario tecnológico y filántropo (Norton) convoca a sus amigos a una reunión anual para jugar a resolver el misterio de su supuesto asesinato. Esos amigos representan a distintos prototipos de lo que pueden considerarse personas influyentes en el mundo actual y ofrecen la diana perfecta para la crítica social.

Hudson es una exuberante modelo que triunfó en los 90, Dave Bautista un youtuber musculoso y machista, Kathryn Hahn una gobernadora supuestamente independiente que aspira al Senado estadounidense y Monáe da vida a la exsocia de Norton en su empresa tecnológica. Cuando uno de ellos aparece muerto, lo que parecía un juego para ricos se convierte en algo más oscuro y enrevesado que Blanc tendrá que resolver al más puro estilo Agatha Christie.

"Soy un yonqui del misterio, veo todo lo que sale y qué puede haber más divertido y misterioso que una galería de gente horrible tratando de matarse entre ellos", dice Johnson a Efe.

Lo que distingue estas películas de las clásicas historias detectivescas que los anglosajones engloban en la etiqueta 'whodunit' (quién lo hizo) es que conectan con temas de actualidad. "Si esta película es más satírica y exagerada que la anterior es porque la última década que hemos vivido ha sido así, exagerada y estúpida", sostiene Johnson, que propone ante todo "pasar un buen rato" pero también lanzar "un grito contra todo eso".

Elenco estelar

Edward Norton, actor con fama de difícil y que no se prodiga mucho en los últimos años, se declara un gran admirador de Johnson y considera "un regalo poder reírse de las cosas que te causan ansiedad". "Es un alivio poder bromear sobre gente o situaciones que te causan ansiedad y que normalmente tendrían más poder sobre nosotros de lo que nos gustaría, reír es una manera de recuperar ese poder", explica.

Kate Hudson que, como su personaje, tuvo su época de mayor éxito hace unas décadas, asegura que el espectador va a reconocer a personas reales en la pantalla, pero sobre todo van a pasar un buen rato. "Los personajes son divertidísimos y vas a reconocer a alguien real en cada uno de ellos", sostiene la actriz, "de modo que si quieres hablar de ello después de verla, genial, eso es lo que hace que sea una gran película".

Daniel Craig, que acaba de cerrar una etapa de su carrera profesional dejando atrás a James Bond después de 15 años, no parece asustarse ante la perspectiva de implicarse en otra saga de éxito. "Estoy aterrado, no imagino peor infierno en la tierra que estar atrapado en una franquicia exitosa, ¿por qué querría eso?", ironiza. "La verdad es que me siento enormemente afortunado y orgulloso por todos estos años con James Bond y, en cuanto a trabajar con Rian, lo haría el resto de mi vida".

Producida por Netflix, 'Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion' se estrenará en cines en España este 23 de noviembre pero sólo permanecerá una semana en salas y no llegará a la plataforma, en todo el mundo, hasta un mes después, el 23 de diciembre. Netflix se hizo con los derechos de la primera que, con un presupuesto de 40 millones de dólares recaudó más de 311 en taquilla y firmó para al menos dos entregas más, por lo que la tercera está ya garantizada.