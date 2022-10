Tras perderse la edición del 2021 por complicaciones pandémicas, el director más declaradamente pop del cine moderno, Edgar Wright, hábil mezclador de géneros y referencias, música e imágenes, ha vuelto por fin al Festival de Sitges (quince años después de traernos 'Arma fatal') para recoger una merecida Màquina del Temps.

En este Sitges se recupera su 'Scott Pilgrim contra el mundo', una película que para algunos, entre los que me incluyo, contiene todo lo mejor de la vida: comedia, indie rock, kung-fu y videojuegos.

Esa mezcla ya estaba en el cómic de Brian Lee O'Malley, pero supongo que por eso me atrajo tanto adaptarlo. Además, recuerdo leerlo y sentir que se parecía mucho a mi serie de televisión 'Spaced'. Mis películas son como ese tebeo, en general: mezclan un montón de cosas distintas. Creo que las hago así porque siempre pienso que estoy haciendo la última y he de aprovechar [ríe].

'Scott Pilgrim' siempre me ha recordado a 'Kill Bill' en su actitud de 'todo vale, si es guay'. Todos los géneros, cualquier idea visual y narrativa.

La primera vez que supe de 'Scott Pilgrim' fue en 2004, en un pase de 'Zombies party' en Los Ángeles. Los productores Adam Siegel y Jared LeBoff vinieron a aquella proyección con una copia del primer volumen en la que habían incluido una nota: "Esta es tu próxima peli. Es una mezcla de 'Kill Bill' con John Hughes". ¡Es una descripción realmente precisa!

Como la mayoría de sus películas, es una comedia realmente visual, algo no especialmente común en el cine actual. Wes Anderson y usted son de los pocos que cultivan esa línea.

Siempre me ha encantado Wes. Por otro lado, crecí admirando a gente como Jeunet y Caro, los Coen o Sam Raimi, que planteaban comedias con una narrativa visual. Algo bastante complicado de hacer. En los últimos quince años se ha impuesto una forma de hacer comedia más basada en la interpretación y la improvisación que en la dirección. Algo así no deja mucho espacio para el estilo. Pero seguramente sea una tendencia que pasará.

Sus películas parecen tan inspiradas por otras películas como por canciones. Casi en un cincuenta y cincuenta por ciento.

Cuando escucho música, ciertas canciones me inspiran escenas. Por algún motivo siempre estoy pensando en música e imágenes juntas. Y por eso de joven me atraían tanto las películas con mucha música: '2001: Una odisea del espacio', 'Un hombre lobo americano en Londres' o, más adelante, 'Reservoir dogs'. Hay algo en esa colisión que me fascina. En el caso de 'Baby driver', toda la inspiración vino de escuchar sin parar una canción ['Bellbottoms', de Jon Spencer Blues Explosion] e imaginar la persecución de coches a la que podría poner banda sonora.

¿Es algo que suela hacer? ¿Escribir con una canción en bucle?

Desde luego, fue el caso con 'Baby driver' y 'Última noche en el Soho'. En la primera, cada escena está hecha a medida de una canción. Y en la segunda partí de canciones para bastantes 'set pieces'. En otras películas me ha inspirado más una atmósfera general. Cuando Simon Pegg y yo escribíamos 'Bienvenidos al fin del mundo', oíamos todo el tiempo una 'playlist' infinita de 'indie' británico de principios de los noventa. Todo por meternos en el clima de la película.

¿Para cuándo un musical en toda regla?

Si encuentro el proyecto adecuado, me gustaría. Solo me inquieta que, por ejemplo, el año pasado salieron musicales maravillosos que no tuvieron mucho éxito, como el 'West Side story' de Spielberg o 'Annette', de Léos Carax, con canciones de Sparks. Y al final no puedes hacer solo lo que tú quieres, sino lo que sabes que la gente va a ir a ver.

Si pudiera elegir a cualquier banda del mundo para componer las canciones originales de su musical, ¿con cuál se quedaría?

Ya tuve bastante suerte con 'Scott Pilgrim', en la que conseguí que algunos favoritos, como Beck, Metric o Cornelius, hicieran temas para la ocasión. Pero es una buena pregunta. ¿Qué tal una peli de [la banda de rock de garaje y psicodelia] King Gizzard & The Lizard Wizard?

Son muy prolíficos, así que no tardarían mucho en hacer esa música.

Se sacan de la manga cinco discos cada año… ¿Qué significaría hacer, además, una banda sonora? No sería un problema para ellos. ¡La harían en una tarde!

En apariencia su próximo proyecto será una nueva versión de 'Perseguido'. ¿Qué tenía de malo la de Schwarzenegger?

No puedo comentar nada sobre ello. Es que me pongo muy supersticioso hablando de películas que no están en producción. Ya aprendí hace tiempo lo que pasa si hablas de las cosas demasiado pronto. Así que… Solo es uno más entre muchos proyectos en desarrollo.