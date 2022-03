El próximo domingo 27 de marzo se celebran los Premios Oscar y el mundo del cine exhibirá glamour y talento. Y no será solo en la alfombra roja, sino también en el escenario. El Teatro Dolby de Los Ángeles, en Estados Unidos, volverá a acoger los galardones más importantes tanto del cine estadounidense como del panorama internacional. Los organizadores buscan que este año los Oscar vuelvan a una cierta normalidad tras la pandemia del coronavirus.

Mientras avanzan los preparativos, poco a poco las quínelas se van cerrando y van perfilando las apuestas de los ganadores que tendrá esta 94ª edición. Si aún no has hecho los deberes y quieres conocer qué películas optan a ganar la mejor película no esperes más, coge papel y apunta dónde las puedes ver para que no te pille de improviso y sepas de qué está hablando todo el mundo.

Las plataformas de streaming han acercado los estrenos de Hollywood a los hogares. Entre ellos también se incluyen las películas nominadas en los Premios Oscar. Así que, si hace apenas un par de años solo se podían visionar las obras seleccionadas por la Academia en la gran pantalla, ahora no hace falta ni salir de casa para estar al día. Esto tiene una explicación sencilla: muchas de ellas han sido producidas por esas mismas productoras y por eso se encuentran en su catalogo online.

'Belfast', 'CODA', 'Drive My Car' y 'Licorice Pizza' no están disponibles en servicios como Netflix, pero aún se pueden disfrutar en algunos cines.

Estas son las cintas que sí puedes ver de forma online antes de disfrutar de los Oscar:

Netflix

'El poder del perro'

'No mires arriba'

HBO Max

'El método Williams'

'Dune'

Disney +