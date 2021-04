'Otra ronda' de Thomas Vinterberg se ha hecho con el premio Oscar a mejor película internacional y, apenas un día después de su victoria, se ha revelado que Leonardo DiCaprio está preparando un remake del filme protagonizado por Mads Mikkelsen.

Según Deadline, los derechos de la película se subastaron y fueron adquiridos por su productora, Appian Way. Endeavor Content y Makeready financiarán el proyecto. Tal como señala la publicación, todo apunta a que el actor podría protagonizar la cinta además de ejercer como productor. "Ficharán a un guionista pronto", añade Deadline sobre el proyecto, que contará con Vinterberg como productor ejecutivo.

Por su parte, IndieWire asegura que Vinterberg ha dejado claro que no dirigirá ni escribirá el remake, pero confía plenamente en DiCaprio. "He visto varias interpretaciones de mi trabajo antes. Es un proyecto artístico interesante, ver algo convertirse en diferentes versiones. Ahora está en manos del mejor actor que puedas conseguir y, además de ser un actor brillante, ha hecho elecciones muy inteligentes a lo largo de su carrera. Siento que hay mucha integridad en las decisiones que ha tomado. Estoy lleno de esperanza y curiosidad sobre lo que están haciendo", comentó.

Hay quien ha asegurado que, en lugar de DiCaprio, podría ser Mads Mikkelsen, protagonista de la cinta original, quien encabezase el remake. "Dejaré ese tipo de decisiones a Appian Way y la conversación que tendré con ellos. No sé si Mads haría tal cosa. Mi primer pensamiento sería hacer una interpretación diferente. Pedirle al mismo actor que haga una interpretación diferente podría ser un poco confuso. Pero yo no seré la principal fuerza creativa en esto. Eso dependerá de las personas que terminen haciéndolo", dijo Vinterberg al respecto.

En su entrevista, el realizador también desveló algunos datos de su nuevo proyecto, la serie Families Like Ours, idea que surgió poco después de que estrenara La celebración en 1998. "La idea de crear una familia de actores y permanecer con ellos por mucho tiempo es algo que siempre quiero hacer. El último día de rodaje de 'La celebración' sentí que quería seguir trabajando con esa gente. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de hacer una serie de televisión. Volveré a hacer películas, pero esta historia era demasiado larga y volvía a ajustarse al formato de la televisión", adelantó.

Pero antes de volcarse en el rodaje de la serie, el cineasta tiene pendiente reunirse con Appian Way. Mientras tanto, Vinterberg confiesa que en los últimos días ha visto Érase una vez en Hollywood y ha quedado gratamente sorprendido con el trabajo de DiCaprio. "Creo que conozco su forma de actuar bastante bien. Por supuesto, sabía que esta asociación con la compañía de Leonardo DiCaprio iba a ocurrir mientras veía esta película, pero la habría visto de todos modos. Creo que es una obra maestra", puntualizó.

"Mads habla inglés con fluidez y es un actor brillante que hizo su trabajo muy bien, pero esto tendrá que interpretarse de otra manera", agregó Vinterberg, que confía en que DiCaprio sea capaz de interpretar la escena final de Otra ronda. "¿Puede bailar? ¡Por supuesto!", aseguró.