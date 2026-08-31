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'La Terraza del Murcia', el nuevo espacio de ocio que abrirá este martes en la cuarta planta del estadio Enrique Roca

"Será un punto de encuentro para el deporte, el ocio, la gastronomía, los eventos y el tejido empresarial de la Región de Murcia", expone el club en la convocatoria.

Estadio Enrique Roca de Murcia.

Estadio Enrique Roca de Murcia. / L.O.

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Javier Ayala

EFE

Fútbol y restauración se unirán a partir de este martes en el Estadio Enrique Roca de Murcia. 'La Terraza del Murcia' es la denominación elegida para este nuevo espacio de ocio y restauración del Real Murcia que prestará servicio en la cuarta plaza del recinto que alberga sus partidos de Primera RFEF.

Esta exclusiva zona, en la que se desarrollarán distintos eventos con empresas, será presentada oficialmente este martes y también se llevará a cabo su apertura.

"Este proyecto supone un nuevo paso adelante en la transformación y la modernización de las instalaciones del club y la creación de un espacio concebido para convertirse en un punto de encuentro para el deporte, el ocio, la gastronomía, los eventos y el tejido empresarial de la Región de Murcia", expone el club en la convocatoria.

"La Terraza del Murcia nace con vocación de convertirse en un espacio de referencia, diseñado para acoger experiencias corporativas, encuentros empresariales, celebraciones y todo tipo de eventos en un entorno único, ampliando las posibilidades del Estadio Enrique Roca más allá del día de partido", añade la institución presidida por Pedro León Sánchez y cuyo propietario es Felipe Moreno.

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Durante el acto se presentará una nueva alianza estratégica entre el Real Murcia y Luis Miguel Pastelerías, que se incorpora al desarrollo de este proyecto y asumirá la explotación gastronómica del espacio con un servicio de catering en un lugar que destaca por su concepto arquitectónico y de interiorismo.

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