Un tributo a Taylor Swift, un amanecer en piragua y una ruta nocturna por los arenales de San Pedro: Los mejores planes para este fin de semana en la Región

El último fin de semana de agosto siempre es un momento de nostalgia. Ante el fin del verano y el regreso al trabajo o las escuelas, para muchos significa dejar la playa, el lugar de residencia durante la temporada estival. No por ello, estos últimos días están exentos de planes. Exprimir hasta las últimas horas es una opción para muchos. Por ello, te presentamos una lista de planes con las que disfrutar.

Taylor Manía Katy Ellis

Las swifties, una de las comunidades de seguidores más grandes, activas y organizadas de la cultura pop actual, están de enhorabuena. Este viernes, 29 de agosto, llega el tributo definitivo a Taylor Swift en Mazarrón dentro del festival Mares de Papel 2026. Este increíble show repasa todas las eras musicales de la artista con una fidelidad asombrosa.

Será en el complejo deportivo de Mazarrón a partir de las 22.00 horas. El precio es de 15 euros.

Cartel anunciador del tributo a Taylor Swift. / CARM

Ruta Salida del Sol

Si veraneas en el Mar Menor o alrededores, el sábado tendrás una oportunidad de realizar una ruta en kayak. La salida se dará a las 6.30 horas en el Antiguo Hospital Los Arcos (Santiago de la Ribera) y las plazas son limitadas.

Ruta en piragua en Santiago de la Ribera. / CARM

Noche de luna llena en los Arenales de San Pedro

Este viernes, 28 de sgosto, vive una experiencia única caminando bajo la luz de la luna llena. Esta ruta nocturna nos llevará entre las aguas del Mar Menor y los estanques salineros, hasta alcanzar la playa de Punta de Algas. Un recorrido lleno de magia y calma, donde la naturaleza se muestra en su versión más misteriosa y fascinante.

El horario será de 20.00 a 23.00 horas y la distancia es de 9 kilómetros.

Noche de luna llena en los Arenales de San Pedro. / CARM

El libro de la selva

El festival Mares de Papel 2026 presenta este gran espectáculo musical pensado para disfrutar en familia dentro de su VII Edición. Inspirado en la obra de Rudyard Kipling (El libro de las Tierras Vírgenes), "La Aventura de Mowgli" invita a mayores y pequeños a sumergirse en una velada llena de magia, luces y sonidos envolvente

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Comenzará a las 22.00 horas en el complejo deportivo de Mazarrón y la entrada es gratuita.