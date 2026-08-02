Del paddle surf al buceo: otra forma de conocer la costa de la Región de Murcia

Las playas de la Región de Murcia también pueden disfrutarse desde una tabla, bajo el agua o recorriendo a nado sus calas y espacios protegidos. La oferta de Turismo Azul reúne actividades guiadas para quienes buscan incorporar el deporte a sus vacaciones o iniciarse en modalidades que todavía resultan poco conocidas.

La selección incluye propuestas en La Manga, Cabo de Palos, Águilas y Lo Pagán, con opciones como paddle surf, kayak con esnórquel, buceo, wing foil, eFoil, natación en aguas abiertas y flyboard. Cada experiencia ofrece una manera diferente de conocer la costa, desde las aguas tranquilas del Mar Menor hasta los fondos de algunas de las principales reservas marinas de la Región.

Paddle surf entre el Mar Menor y el Mediterráneo

Podrás disfrutar de actividades como kayak, paddle surf y snorkel / Camping El Portús

La Manga permite practicar paddle surf en dos mares durante una misma ruta. La experiencia comienza en las aguas poco profundas y tranquilas del Mar Menor, donde el grupo recibe las primeras indicaciones y puede familiarizarse con la tabla. Después, el recorrido atraviesa el canal de la Gola por debajo del puente para continuar por el Mediterráneo, con vistas hacia la costa de La Manga y Cabo de Palos.

La actividad tiene una duración aproximada de una hora y media e incluye una parada para bañarse, descansar sobre la tabla y tomar fotografías. Un instructor titulado acompaña al grupo durante todo el itinerario y proporciona la tabla, el remo, el chaleco y, cuando resulta necesario, neopreno y escarpines.

Pueden participar personas a partir de 10 años, aunque los menores deben acudir acompañados de un adulto que también realice la actividad. Es necesario saber nadar y llevar bañador, toalla, agua y protección solar. La salida se realiza desde la urbanización Bahía Blanca de La Manga.

Kayak y esnórquel en Cabo de Palos

Esta ruta guiada de dos horas parte del puerto de Cabo de Palos y recorre en kayak las calas y los acantilados próximos a la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas. El itinerario incluye al menos una parada para practicar esnórquel y observar las praderas de posidonia y la fauna marina.

La actividad incluye kayak con respaldo, pala, chaleco salvavidas, máscara y tubo de esnórquel, guía especializado y seguro. Durante el recorrido también se ofrecen explicaciones sobre la historia, la geología y la biodiversidad de Cabo de Palos.

Está recomendada a partir de los 10 años, con acompañamiento adulto en el caso de los menores. Los participantes deben saber nadar y llevar bañador, toalla, agua, protección solar resistente al agua y una camiseta técnica o de licra.

Bautismo de buceo en la Isla del Fraile

Buceo en la Región de Murcia / Turismo Región de Murcia

Esta experiencia permite realizar una primera inmersión en la Isla del Fraile, frente a la costa de Águilas, sin necesidad de contar con formación previa en buceo. La actividad dura unas dos horas e incluye una explicación inicial, el desplazamiento en barco, la adaptación al equipo y una inmersión guiada de alrededor de 45 minutos.

Cada participante está acompañado de manera individual por un instructor, que supervisa la preparación y el recorrido bajo el agua. La organización proporciona el equipo completo de buceo, el seguro, el paseo en embarcación y el acceso a vestuarios y duchas.

El punto de encuentro se encuentra en Buceo Estela, en el Club Náutico de Águilas. La actividad está disponible a partir de los 10 años y se recomienda contar con conocimientos básicos de natación. Los participantes deben llevar bañador, toalla, agua y protección solar.

Curso de iniciación al wing foil en La Manga

Curso de Iniciación al Wing Foil / Turismo Azul. Turismo de la Región de Murcia

El curso permite conocer los fundamentos del wing foil, una modalidad en la que el deportista utiliza un ala impulsada por el viento y una tabla para desplazarse sobre el agua. La actividad se desarrolla en el Mar Menor, cuyas aguas poco profundas facilitan los primeros ejercicios.

La experiencia dura aproximadamente una hora y media. Comienza con una sesión en tierra sobre seguridad, dirección del viento, montaje del equipo y técnica básica. Después, los participantes pasan al agua para trabajar el equilibrio y realizar los primeros desplazamientos con la supervisión de un instructor.

La organización proporciona el ala, la tabla, el neopreno, los escarpines, el casco y el chaleco, además del seguro y el acceso a vestuarios y duchas. Está dirigida a participantes a partir de 13 años, exige saber nadar y requiere que los menores acudan acompañados de un adulto que también realice la actividad.

Experiencia de eFoil en La Manga

Curso de eFoil Flite con fotos en Altea / Aladinia

El eFoil es una tabla de surf eléctrica equipada con un hidroala que permite elevarse sobre la superficie y desplazarse sin depender de las olas ni del viento. Al reducir el contacto de la tabla con el agua, ofrece una navegación suave y silenciosa.

La experiencia está pensada también para quienes prueban esta modalidad por primera vez. El aprendizaje comienza con el control de la tabla y la posición del cuerpo, antes de avanzar hacia el mantenimiento del equilibrio y los primeros desplazamientos elevados sobre el mar.

La actividad permite descubrir las aguas de La Manga mediante una de las modalidades más recientes de los deportes de tabla, combinando propulsión eléctrica, equilibrio y navegación sobre hidroala.

Natación en aguas abiertas en la Reserva Marina de Cabo de Palos

Natación en la reserva marina de Cabo de Palos / Turismo Azul. Turismo de la Región de Murcia

La actividad propone una ruta guiada de natación en aguas abiertas alrededor del faro de Cabo de Palos, recorriendo pequeñas calas y tramos de aguas cristalinas dentro de un entorno marino protegido. El faro permanece como referencia visual durante la travesía.

Antes de entrar al agua, los participantes reciben indicaciones sobre seguridad, orientación y técnica, además de realizar ejercicios de calentamiento. Cada nadador utiliza una boya de seguridad y permanece acompañado por un guía especializado. También se realizan paradas para descansar e hidratarse.

La experiencia incluye la boya, el seguro, agua y fotografías y vídeos del recorrido. Se ofrece en español e inglés, parte desde el Hotel SUBUP y está dirigida, con carácter general, a participantes de 15 años en adelante que sepan nadar con soltura. Es necesario acudir con bañador, toalla y gafas de natación.

Clase de iniciación al flyboard

Volar sobre el agua con Flyboard en Moaña, Pontevedra (Galicia) / Aladinia

El flyboard permite elevarse sobre el agua mediante unas botas conectadas por una manguera a una moto acuática. La potencia es regulada por un monitor, mientras el participante trabaja el equilibrio y aprende a controlar sus primeros movimientos sobre la superficie.

La experiencia comienza con una formación teórica de entre 20 y 25 minutos sobre el funcionamiento del equipo y las normas de seguridad. Después se realiza una práctica de vuelo de unos 20 minutos bajo la supervisión de un instructor titulado.

La actividad incluye casco, chaleco, botas, moto acuática y un servicio de fotografías y vídeos. Pueden participar personas a partir de los 16 años, con autorización familiar en el caso de los menores de edad, y con un peso comprendido entre 40 y 100 kilos. Se recomienda llevar bañador, toalla, agua y protección solar resistente al agua.

Excursión de esnórquel en la Reserva Marina de Isla Grosa

Dos personas practican esnórquel en las aguas del faro de Cabo de Palos / Turismo Región de Murcia

La excursión parte en barco desde el puerto de Lo Pagán y atraviesa el Mar Menor hasta alcanzar la Reserva Marina de Isla Grosa, en el Mediterráneo. Durante los aproximadamente 40 o 45 minutos de navegación, un oceanólogo explica las características del espacio protegido, su biodiversidad y la importancia de conservar sus fondos marinos.

Una vez junto a la isla, se realiza una sesión guiada de esnórquel de entre 30 y 40 minutos para observar la fauna y la flora submarinas. La actividad incluye gafas, tubo y aletas, además de neopreno y chaleco cuando las condiciones del agua lo aconsejan.

Es necesario saber nadar para participar en el recorrido acuático. Los niños pueden asistir desde los 3 años, siempre acompañados por un adulto y utilizando el chaleco correspondiente. También pueden viajar en la embarcación acompañantes que prefieran disfrutar de la travesía y el baño sin realizar la ruta de esnórquel.

Se recomienda llevar bañador, toalla, ropa de cambio, agua, protección solar, gorra y gafas de sol.