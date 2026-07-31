Estas son las fiestas patronales de agosto en la Región de Murcia

Las fiestas patronales siguen marcando el ritmo del verano en la Región de Murcia. Después de las celebraciones que llenaron de ambiente pueblos, barrios y pedanías durante el mes de julio, agosto mantiene viva esa tradición con nuevas citas repartidas por todo el territorio regional.

El calendario festivo del mes tiene varios nombres propios. La Virgen de la Asunción, San Roque, San Bartolomé y San Agustín concentran buena parte de las celebraciones que se reparten por la Región, desde el Mar Menor hasta el Valle de Ricote, pasando por la Vega Media, el Noroeste, Sierra Espuña, el Altiplano y el Campo de Cartagena.

Uno de los focos más destacados estará en Los Alcázares, donde agosto vuelve a girar en torno a la Virgen de la Asunción y a la Semana Internacional de la Huerta y el Mar. La localidad combina durante estos días tradición marinera, ambiente huertano, gastronomía, música y actos religiosos en una de las celebraciones más reconocibles del verano junto al Mar Menor.

La festividad de la Asunción también estará presente en otros puntos de la Región. En Abanilla, la pedanía de El Tollé celebra sus fiestas en honor a la Virgen de la Asunción el 16 de agosto. En Ricote, el día 15 se celebra la romería de la Asunción a la ermita de la Virgen del Oro, en Charrara, una cita de fuerte arraigo local en el Valle de Ricote. Jumilla también vive en agosto sus fiestas en honor a la Virgen de la Asunción, dentro de un mes especialmente intenso para el municipio.

San Roque será otro de los grandes protagonistas del calendario. Fortuna celebrará sus fiestas patronales en honor al santo, unidas a las Fiestas de Sodales Íbero-Romanos, una de las citas más singulares del verano regional. También Villanueva del Río Segura vivirá sus fiestas patronales en honor a San Roque y la Virgen de la Asunción, con varios días de actos religiosos, música y actividades populares.

En Blanca, los festejos en honor a San Roque vuelven a ocupar la primera quincena de agosto, con los encierros como una de sus tradiciones más conocidas. Ceutí celebrará también la Bajá de San Roque durante la primera quincena del mes, mientras que Alcantarilla mantendrá las fiestas del barrio de San Roque en torno al 16 de agosto.

La segunda mitad del mes estará marcada por San Bartolomé. Beniel celebrará sus fiestas patronales en honor a su patrón, con el 24 de agosto como fecha central. Librilla también vivirá sus fiestas grandes en honor a San Bartolomé Apóstol, una celebración que reúne actos religiosos, actividades populares, bailes, juegos infantiles y propuestas para todas las edades.

Cieza se sumará al calendario festivo de finales de agosto con sus fiestas en honor a San Bartolomé, patrón de la localidad. Ulea mantiene igualmente sus celebraciones en honor a San Bartolomé, una cita tradicional del Valle de Ricote que refuerza el peso de esta devoción en la segunda quincena del mes.

Ttraslado de San Bartolomé en Cieza / Javier Gómez Bueno

San Agustín tomará el relevo en los últimos días de agosto. Fuente Álamo celebrará sus fiestas patronales en honor a su patrón, con una programación que convierte al municipio en uno de los puntos festivos del Campo de Cartagena. Aledo también celebra a finales de mes sus fiestas en honor a Santa María la Real y San Agustín, mientras que Ojós cerrará agosto con sus fiestas patronales en honor a San Agustín y Nuestra Señora de la Cabeza.

El mapa festivo se completa con otras celebraciones patronales y de pedanías. Albudeite vivirá sus fiestas en honor a la Virgen de los Remedios del 14 al 25 de agosto. Las Torres de Cotillas celebrará sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Salceda en la recta final del mes. Pliego comenzará sus fiestas en honor a Nuestra Señora de los Remedios a finales de agosto, enlazando con los primeros días de septiembre.

También en el entorno de Archena se celebrarán, entre finales de agosto y comienzos de septiembre, las fiestas del barrio del Otro Lao y El Polvorín. En Molina de Segura, la pedanía de Los Valientes mantiene sus fiestas durante el mes de agosto. En Ricote, además de la romería de la Asunción, Las Lomas celebrará sus fiestas del 23 al 25 de agosto. Y en Abanilla, Macisvenda vivirá a finales de mes sus fiestas mayores en honor a San Juan Bautista, la Degollación.