Descubre las mejores playas de la Región de Murcia para disfrutar del verano con niños o en familia

No todas las personas buscan lo mismo cuando van a la playa. Mientras unos necesitan aguas tranquilas y servicios próximos, otros prefieren una cala alejada de las zonas urbanizadas, un espacio en el que practicar deporte o un arenal al que puedan acudir con su mascota.

La Región de Murcia reúne opciones para casi cualquier plan veraniego. Su litoral combina las aguas del Mediterráneo y del Mar Menor con playas urbanas, espacios naturales y pequeñas calas. A ellas se suman varias zonas fluviales del interior que permiten refrescarse sin necesidad de desplazarse hasta la costa. El portal turístico de la Región de Murcia clasifica estos espacios según sus características y los distintos planes que ofrecen a los visitantes.

Playas para disfrutar en familia

Playa Honda / L. O.

Las playas recomendadas para acudir con niños se concentran especialmente en el Mar Menor, donde destacan Colón, la Puntica, Villananitos, Barnuevo, el Castillico, Los Narejos, Manzanares, el Espejo, Mar de Cristal, Islas Menores y Playa Honda.

En el litoral mediterráneo también aparecen destinos como Cala Cortina, Calarreona, Calabardina, Las Delicias, la Colonia, la Isla y El Rihuete. Muchas de estas playas son también apropiadas para pasar el día completo, ya que permiten combinar el baño con paseos, restauración y otros servicios próximos.

Antes de elegir destino conviene comprobar la presencia de vigilancia, las condiciones del mar y los servicios disponibles, especialmente cuando se viaja con niños pequeños.

Calas salvajes y espacios nudistas

Playas de Calblanque / L. O.

Quienes prefieren paisajes poco transformados pueden, según la selección del portal turístico regional, encontrar alternativas como Cala de Calnegre, Cala de San Pedro, las playas de La Llana, Calblanque, Cala Honda, Cala Junquera, Cala de la Gruta, Cala Leña, Cala Blanca o la playa de la Torre Derribada.

Son lugares en los que el atractivo reside precisamente en la ausencia de grandes construcciones y servicios. Por ello, es recomendable llevar agua, protección solar y todo lo necesario para la jornada, además de recoger los residuos antes de regresar.

La oferta incluye también varios espacios vinculados al nudismo, como la playa del Charco, la playa de la Grúa, Cala Leño, la playa del Barranco Ancho, Hondón del Fondón y Cala Desnuda.

Calidad y deporte junto al mar

Una sesión de deporte en una playa de Cartagena en una imagen de archivo / A.C

Una treintena de playas incluidas en el portal de Turismo cuentan con la Q de Calidad, entre ellas Cala de Calnegre, la Reya, Colón, la Puntica, Bahía, Villananitos, Barnuevo, Cala Cortina, Bolnuevo, Galúa, Mistral, Cala del Pino, Cavanna, Playa Paraíso, Playa Honda, Mar de Cristal e Islas Menores.

Muchas de estas zonas aparecen también entre las recomendadas para la práctica deportiva o para pasar una jornada completa. Playas como El Estacio, La Veneziola, Mistral, Pedrucho, El Pedruchillo, Los Narejos o Cala Cortina permiten combinar el baño con paseos, juegos y actividades acuáticas.

Las condiciones pueden variar según el viento, el oleaje y la época del año, por lo que conviene consultar previamente las actividades autorizadas en cada zona.

Accesibilidad: mucho más que llegar hasta la arena

Baños accesibles en una playa de Cartagena / Loyola Pérez de Villegas

La accesibilidad constituye uno de los principales criterios a la hora de elegir playa para muchas familias. La Región dispone de numerosas playas señaladas como accesibles. En Águilas figuran Calarreona, Las Delicias, Poniente, la Colonia, Calabardina y Levante. Cartagena y su entorno reúnen enclaves como Isla Plana, San Ginés, la Azohía, Cala Cortina, Galúa, Playa Paraíso, Playa Honda, Mar de Cristal, Islas Menores, Los Nietos y Los Urrutias.

También aparecen playas accesibles en Los Alcázares, Mazarrón, San Javier y San Pedro del Pinatar, entre ellas Carrión, Manzanares, el Espejo, Los Narejos, El Rihuete, Bolnuevo, Colón, Barnuevo, Villananitos y la Mota.

Sin embargo, no todas ofrecen los mismos servicios. Algunas disponen únicamente de pasarelas, mientras que otras incorporan zonas de sombra, aseos adaptados, personal de apoyo o elementos para facilitar el baño. Por ello, resulta aconsejable consultar previamente qué prestaciones están operativas y en qué horario.

Playas para mascotas y alternativas fluviales

Dos perros juegan en una playa / L.O.

Quienes quieran acudir con su perro pueden elegir, de acuerdo con la información turística regional, entre espacios como la playa canina La Calera, la Cañada del Negro, El Gachero, Las Moreras, Las Salinas, La Lengua de Vaca en Los Nietos y Cobaticas.

Las normas de acceso pueden cambiar según la temporada, por lo que es recomendable comprobar las ordenanzas municipales y llevar agua suficiente para el animal.

El verano regional también puede disfrutarse lejos del mar. Entre las alternativas fluviales recogidas por el portal aparecen la playa de Coy, El Arenal, La Presa, El Jarral, Archena Playa y la Fuente del Gorgotón. Estos espacios ofrecen un paisaje diferente, aunque antes del baño es necesario revisar la señalización y comprobar que las condiciones sean seguras.